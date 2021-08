Erika Buenfil muestra impactante figura en bañador durante su juventud y prueba que siempre ha sido bella

La belleza no depende de la edad y Erika Buenfil es prueba de ello, porque con su imagen joven o la actual de mujer madura, siempre ha desprendido coquetería, elegancia y un atractivo que no pasa desapercibido.

La mejor demostración llegó por parte de la propia actriz mexicana que utilizó su cuenta de Instagram como plataforma para mostrarle a las generaciones más jóvenes cómo lucía décadas atrás.

En la postal, la protagonista de Tres mujeres y El engaño aparece posando frente a la cámara con un bañador tipo enterizo que deja ver su silueta estilizada y delgada.

La actriz presumió la belleza de sus 20 años aproximadamente.- Instagram @erikabuenfil50.

Además, la artista de 57 años puede presumir de haber tenido una cintura diminuta y una larga cabellera rubia que la hicieron ser considerada una de las famosas más guapas de la televisión desde su debut en 1977.

Como era de esperarse, la imagen causó furor entre sus 4.1 millones de seguidores quienes alabaron la figura de Erika Buenfil joven, llenándola de más de 190 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios.

“Tan guapa”, “Super bella y qué cuerpazo”, “Hermosa desde siempre”, “Eres un mujerón antes, ahora y siempre”, “Las sirenas existen y tú puedes probar que sí”, fueron algunas de las opiniones que le dejaron en la publicación.

Le recuerdan a Erika Buenfil su romance con Luis Miguel cuando era joven

Sin embargo, la oportunidad también se prestó para que varios de sus fans bromearan con un capítulo pasado de su vida amorosa, el breve romance que tuvo con Luis Miguel.

Así luce actualmente la actriz, que sigue involucrada en las telenovelas.- Instagram @erikabuenfil50.

“Con razón el Luis Miguel andaba bien sobres, hermosa por siempre”, “¿Esa foto la tomó Luis Miguel?”, “Y Luis Miguel babeando, seguramente”; le dijeron a la artista en tono chistoso recordando su amorío.

De acuerdo con El Comercio, la oriunda de Monterrey reveló en el pasado algunos detalles de su relación que se produjo después que él la viera en un concierto.

“Viví el momento y no me cuestioné absolutamente nada. Yo también estaba preciosa. No tenía a Nicolás [su hijo]. Él también estaba libre. Fue un momento precioso con un hombre de cuento de hadas”, explicó.

