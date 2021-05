Erika Buenfil vivió terrible momento tras ser extorsionada

La reconocida actriz Erika Buenfil mantuvo en zozobra a sus seguidores en Twitter luego de pedir ayuda mientras la extorsionaban por teléfono.

Con mucho miedo y sin saber a quién acudir Buenfil, decidió refugiarse en sus seguidores el pasado domingo luego de que recibiera una llamadas asegurando que se encontraban afuera de su hogar.

El incidente se registró en la tarde del domingo, momento en el que Erika escribió un par de tweets pidiendo la ayuda de sus seguidores.

“Necesito hacer una denuncia, no sé ni cómo, ni con quien acudir”. “Necesito ayuda me están amenazando”, redactó.

Momento en el que Erika pidió ayuda en Twitter.

“Me hicieron creer o me decían que había algunas personas afuera de mi casa que… En fin, muchas cosas que luego daré detalles. Me espanté mucho”, reveló a través de un vídeo en Instagram.

Erika Buenfil fue auxiliada por Víctor Khun

“La reina de Tik Tok”, como ha sido llamada por los divertidos vídeos que publica en la plataforma, contó que le “daban detalles específicos que me hicieron creer que era posible o a lo mejor era posible, no lo sé, porque en ese momento no quise ni asomar la cara”.

Luego de hacer un llamado de auxilio en Twitter la actriz de ‘Vencer el pasado’ recibió la visita del relacionista público Víctor Khun quien se acercó para asegurar que estaba a salvo tras el intento de extorsión.

Según explicaron la actriz realizó la denuncia pertinente y no sufrió ningún daño.

“No sabía qué hacer, nunca me había pasado. Y hago esta pedida de ayuda, simplemente para saber, se me cerró la cabeza y no sabía a quién acudir. Automáticamente contestó gente muy linda y me ayudaron. Estoy bien, ya se levantó la denuncia, pero Nicolás y yo estamos bien”, detalló.

Luego del terrible momento Erika agradeció a todos sus seguidores y a Víctor el apoyo que le brindaron para auxiliarla.

“Gordito lindo, gracias por venir a ayudarme como siempre. Ya está todo bien, gracias a todos los que me ayudaron, gracias a los que me respondieron, no quiero dar nombres, pero gracias de verdad, estamos bien”, declaró.