Camila Cabello con sexy outfit de botas largas se muestra más segura que nunca

La cantante Camila Cabello celebró el estreno de la película ‘Cenicienta’ con un increíble look de alfombra roja que sorprendió a sus fans. La actriz acudió a los estudios Amazon para festejar la premiere de ‘Cenicienta’ y se convirtió en la protagonista de la noche por su estilo.

La cantante eligió un vestido Oscar de la Renta asimétrico de falda color negro y top con bordados brillantes. Además llevó botas de piel altas para un look rockero y sexy.

La famosa de 24 años de edad peinó su cabello en una coleta baja, su maquillaje acentuó sus ojos con el delineado dramático y llevó como accesorio aretes.

También mostró su buen sentido del humor al decir que había llevado botas por encima de la rodilla debido a que no había querido depilarse, además afirmó que para su papel se había propuesto no tomarse muy enserio y disfrutar del momento.

Esto sucede después de que Camila Cabello enfrentara a quienes la criticaron por fotografías en las que usa un bikini y no luce delgada. Cuando surgieron las imágenes tomadas por paparazzi, la famosa recibió fuertes comentarios que criticaban el que hubiera subido de peso. Pero ella tuvo la respuesta perfecta ante los señalamientos.

“Honestamente me sentía muy insegura imaginando cómo se verían esas fotos “¡Oh no! ¡mi celulitis!, ¡oh no, no metí mi estómago!” Pero después pensé: claro que son malas fotos y malos ángulos, mi cuerpo no está hecho de piedra ni soy toda músculos.”