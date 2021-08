Así se ve en la actualidad ‘Sandra’, la “Jirafa” de “Yo soy Betty, la fea”

Aparte de ‘Beatriz Pinzón’, la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea (1999-2001) estuvo repleta de entrañables personajes que conquistaron el corazón del público.

Entre estos, uno de los más recordados es el de ‘Sandra Patiño’, la alta y eficiente secretaria de Ecomoda que soñaba con encontrar un galán de su estatura o más alto.

En la empresa de modas, además de trabajar para el doctor ‘Mario Calderón’, la llamada ‘Jirafa’ forma parte del “Cuartel de las feas”, las amigas de la protagonista.

Dentro de este grupo, ‘Sandra’ no solo destaca por su altura sino también por ser una leal y valiente defensora de sus amistades, motivo por el que se ganó el cariño de los espectadores.

Este rol fue interpretado por la actriz y modelo Marcela Posada, quien apenas comenzaba su carrera en televisión cuando saltó a la fama internacional con su participación en esta trama.

Desde entonces, han pasado más de dos décadas en las que la eterna ‘Sandra Patiño’ ha seguido ligada al mundo de la interpretación.

El aspecto actual de Marcela Posada, la “Jirafa” de Yo soy Betty, la fea

Luego de su extraordinaria participación en Yo soy Betty, la fea, la estrella colombiana continuó imparable construyendo su trayectoria actoral principalmente en televisión.

De hecho, desde la última vez que interpretó a ‘Sandra Patiño’ hasta la actualidad, ha formado parte de más de 15 producciones para la pequeña pantalla.

Ecomoda (2001), En los tacones de Eva (2006-2008), A corazón abierto (2010), Pobres Rico (2012-2013), Sala de urgencias (2015), El final del paraíso (2019) y Enfermeras (2019-2021) son algunas de las novelas en los que ha actuado tras el final de Betty, la fea.

Su última aparición actoral fue el año pasado en la serie colombiana Verdad oculta, donde encarnó el papel de ‘Fanny Henao’.

Durante los 22 años que han pasado desde el final del melodrama más exitoso de la historia, la talentosa intérprete además probó suerte incursionando en la política.

En 2014, regresó a Manizales, su ciudad natal, para lanzarse por un curul en el Senado de la República de Colombia.

Empero, no se alzó con la victoria en las elecciones. Regresó un tiempo después a la actuación.

La vida personal actual de la eterna ‘Sandra Patiño’

En cuanto a su vida íntima, Marcela Posada es la feliz mamá de la actriz Nataly Arbeláez, quien le heredó su talento, carisma y belleza. Asimismo, es abuela de una niña de 8 años llamada Sara.

Por otro lado, en el plano romántico, está orgullosamente soltera desde hace más de 10 años.

“Es un punto de vista distinto. Llevo 10 años sola, pero 10 años sola sin novio, sin tinieblo, sin citas, sin nada (…) yo no tengo vida sexual”, reveló al programa La movida en 2019.

“Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero”, aseguró.

Asimismo, destacó: “Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco”.

Hoy en día, la famosa actriz tiene 50 años y luce mejor que nunca. Así lo presume en sus redes sociales, como Instagram, donde cuenta con más de 300 mil seguidores.

Además de alardear su conservada belleza, Posada comparte frecuentemente con sus fans vistazos a su vida personal y sus proyectos profesionales.

También muestra la amistad que todavía mantiene con muchos actores del elenco de Betty, la fea, con quienes se reunió hace algunos años para participar en la versión teatral de la novela.

Asimismo, constantemente recuerda en sus publicaciones al papel por el que sigue siendo reconocida y es casi su segunda identidad: ‘Sandra Patiño’, la ‘Jirafa’ de Yo soy Betty, la fea.

