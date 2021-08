Adamari Lopez y otras famosas que deslumbraron al mostrar sus brazos gruesos sin complejos

En una época en la que cada vez es más importante promover y fortalecer la aceptación y el amor propio, cada vez son más las famosas que muestran sus cuerpos sin complejos, por eso aquí te mostramos cómo Adamari Lopez mostró sus brazos gruesos con orgullo.

La conductora se ha convertido en un ejemplo a seguir por la forma como muestra su seguridad y aceptación sin ningún problema, pese a que en muchas ocasiones fue objeto de críticas.

Aunque no cumple con los estándares de belleza impuestos por la industria del entretenimiento, no ha permitido que nada la detenga y logró abrirse camino como una de las conductoras más destacadas de la televisión.

Adamari ha atravesado un radical cambio físico desde el 2020, cuando decidió llevar una excelente vida saludable con buena alimentación y ejercicio.

Ahora muestra su figura con más orgullo, sin importar si cumple o no con el ideal de la sociedad. Esto incluye usar prendas que dejan al descubierto sus brazos gruesos.

La actriz ha dejado ver que no tiene ningún problema por no tener unos delgados brazos, además de demostrar que esto forma parte de su auténtica belleza.

Es así como no se limita en usar cualquier tipo de prenda con o sin mangas, así como outfits deportivos, playeros o casuales con los que deja más piel al descubierto.

Otras famosas que dejan ver sus brazos gruesos igual que Adamari Lopez

La artista puertorriqueña no es la única que posee esta seguridad y amor propio, pues diversas famosas han dejado claro que no tienen problema por mostrar que no son tan delgadas como muchos esperan.

Camila Cabello

La cantante se ha convertido en uno de los ejemplos más destacados de la aceptación, ya que no solo muestra su cuerpo tal y como es sin ningún tipo de retoque, sino que ha alzado su voz por el amor propio y en contra de las críticas.

Cabello tiene una figura voluptuosa con muslos y brazos gruesos que forman parte de su atractivo y belleza.

Sherlyn orgullosa de su figura como Adamari Lopez

Es una de las actrices mexicanas más queridas y admiradas que se ha convertido en inspiración para muchas mujeres por no limitarse a mostrarse en todas sus facetas con naturalidad.

La famosa admitió haberse sentido afectada por las críticas de los usuarios en redes sociales, pero destacó que trabaja en su amor propio y seguirá mostrándose tal y como es.

Rihanna

Esta famosa internacional es uno de los mayores ejemplos de aceptación en el mundo artístico, pues la fama y el estatus no le han quitado su capacidad para mostrarse al natural.

La intérprete está orgullosa de ser una mujer curvy y muestra su voluptuosa figura con todo tipo de atuendos.

