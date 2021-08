Thalía celebra 50 años en traje de baño y con mensaje de amor propio

Thalía celebró su cumpleaños número 50 de la manera más glamorosa. Como era de esperarse, el festejo de la cantante estuvo lleno de regalos, colores y una sesión de fotos en traje de baño. A través de sus redes sociales dejó ver su increíble figura y dio un mensaje sobre lo que ha aprendido en estos años del amor propio, el enfrentarse a las críticas y disfrutar de la vida.

La intérprete de ‘Amor a la mexicana’ posó en su jardín con un enorme cartel de globos con el número 50. Ella usó un traje de baño a la cintura y una playera a rayas de colores, además de sandalias amarillas y lentes de sol.

La esposa de Tomy Mottola también mostró los regalos con los que fue consentida en este día. Las bolsas incluían artículos de lujo como Dolce & Gabbana.

Las fotografías estuvieron acompañadas con un texto en el cual compartió lo que ha aprendido sobre la vida en estos años y dijo sentirse agradecida por el cariño que recibe.

“¡Happy birthday to me!🎉 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman.”