La sorprendente transformación de “Honey Boo Boo” a los 16 años

Alana Thompson, mejor conocida como “Honey Boo Boo”, sorprendió a todos por lo mucho que a cambiado ahora que está por cumplir 16 años.

La adolescente posó para la revista Teen Vogue y habló como nunca sobre lo que significó ser una estrella de telerealidad desde temprana y cómo eso influyó en su persona y en el cambio que ahora ha tenido.

“Mi mamá no me llamó Honey Boo Boo. Mi nombre es Alana”, dijo en la entrevista.

Alana Thompson sparks joy pic.twitter.com/eqX6WSTaz5 — Emelie (𝒯𝒶𝓎𝓁𝑜𝓇’𝓈 𝒱𝑒𝓇𝓈𝒾𝑜𝓃) (@emeliesalot) August 26, 2021

“Dios mío !! ¡Estoy tan emocionada de finalmente decirles a todos que estoy en Teen Vogue! este es un sueño hecho realidad, nunca en un millón de años hubiera pensado que iba a estar en una Teen Vogue, ¡pero mírame ahora! Estoy muy agradecida por esta oportunidad”, escribió Alana.

Thompson está orgullosa de su nuevo “yo” y ha dejado claro que “no le importa” si el mundo acepta su apariencia adulta o no.

Y aunque aún conserva ese rostro infantil y la espontaneidad que siempre la caracterizó, ella asegura que Alana y Honey “son dos personas completamente diferentes”.

Alana Thompson (honey boo boo) on Teen Vogue pic.twitter.com/QA7horORcE — brèa (@juicebox_bby) August 26, 2021

También habló sobre los estigmas con los que siempre ha vivido por sus orígenes así como los señalamientos por su físico. “No entiendo por qué la gente piensa de esta manera. Sólo porque tengo un poco de carne extra en mis huesos, ¿quieres odiarme? Nunca sentiré vergüenza por mi cuerpo. … como, sé que soy hermosa, y sé que tengo un cuerpo que golpea, así que … no me importa “.

good morning to honey boo boo!!!!! pic.twitter.com/ZHTFkydKky — ♥︎ kayla ♥︎ (@hausofkayla) August 25, 2021

Un ascenso rápido a la fama

La fama de Alana comenzó cuando apareció en el programa ‘Toddlers and Tiaras’, cuando tenía apenas cuatro años. Su encantadora y extrovertida personalidad provocó que los productores quedaran fascinados con ella y le dieran su propio programa llamado “Here Comes Honey Boo Boo”, junto a toda su familia.

June Shannon, madre de Alana, también acaparó la atención y juntas se convirtieron en un espectáculo porque rompían por completo con la imagen de la perfección que siempre se buscaba para un show televisivo.

La relación de Mama June con sus hijas, el estilo de vida poco saludable y el frenético comportamiento de la pequeña Alana, hicieron que muchos criticaran el programa.

Fue hasta que surgieron informes de que June estaba saliendo con un hombre condenado por abuso sexual infantil que la cadena de televisión TLC decidió cancelar el programa.

Para sorpresa de todos, Mama June seguía obteniendo jugosas ofertas para televisión hasta que en 2017 firmó contrato para tener su propio reality show Mama June: From Not to Hot, en el que se mostró su radical cambio físico.

Mientras que June seguía obteniendo atención, Alana estaba enfrentando su propia realidad entre problemas de peso y las burlas del Internet.

A pesar de su actitud refrescante que tiene ahora, Thompson confesó que su pasado ha afectado sus relaciones actuales.

“Para ser honesta, no tengo muchos amigos. En absoluto ”, confesó, señalando que su único amigo es su novio. “Porque siento que la gente dice: ‘Oh, Dios mío, soy amigo de Honey Boo Boo’. No confío en nadie realmente, así que no tengo amigos”.

Alana también ha luchado por retomar la relación con su madre, quien en 2019 fue arrestada por posesión de una sustancia controlada y cargos de parafernalia de drogas. June acordó completar 100 horas de servicio comunitario y evitó la cárcel. Ahora graban “Mama June Road to Redeption” en donde también participa su hermana “Pumpkin” y su hija.

Más de este tema

Así fue la transformación de Christian Convery, ‘Gus’, en “Sweet Tooth”

Tener caderas anchas es sexy y estas famosas nos lo recuerdan

Lecciones de Camila Cabello para dejar de sentir vergüenza de nuestro aspecto

Te recomendamos en video