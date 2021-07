Lecciones de Camila Cabello para dejar de sentir vergüenza de nuestro aspecto

Las mujeres hemos sido condicionadas a creer en los estándares de belleza poco realistas establecidos por la sociedad. Vivimos con miedo de no encajar en los modelos de perfección y hacemos todo por cumplir con todas esas expectativas ajenas que nos prometen plenitud. Sin embargo, se ha discutido por mucho tiempo cómo es que esta presión causa más daño que bien.

En los últimos años, famosas como Rihanna, Adele, Lady Gaga y Selena Gomez se han encargado de mostrar cómo sus cuerpo imperfectos tienen todo menos imperfecciones. Las cicatrices, las manchas y los rollitos han sido normalizados en sus fotografías en las que se muestran como mujeres más reales.

Y aunque aún hay mucha aversión en torno a lo que implica la belleza natural, no cabe duda de que es un gran paso el ver a figuras con tanto alcance sincerarse de este modo.

Ahora es Camila Cabello quien ha alzado la voz en pro de la aceptación y el amor propio.

Éstas son algunas de las lecciones que la cantante nos ha enseñado para dejar de sentir vergüenza de nuestro aspecto.

Estar en guerra con tu cuerpo jamás será buena idea

La intérprete de “Señorita” enloqueció a sus seguidores con un video de TikTok en el que muestra su abdomen abultado.

“Estaba corriendo en el parque ocupándome de mis propios asuntos, tratando de estar en forma y mantenerme saludable. Y llevo una camiseta que deja ver mi barriga”.

Camila Cabello nuestra idola please tan amo que haga este tipo de videos ella es lo mejor te amo reina eres hsa como todas pic.twitter.com/GRTaiBXeM3 — Mitch 🇲🇽 (@shawnxniallx) July 16, 2021

“Y no lo estaba ocultando, porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no se miente todo el tiempo. Y luego me recordé a mí misma que estar en guerra con tu cuerpo es una mala idea”.

“Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer lo que tengo que hacer. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa. Y tenemos que ser dueñas de eso, cariño

La talla no define tu valor

Camila Cabello on a beach in Miami, Flórida recently. pic.twitter.com/NVjml4l7x5 — CCW MIDIAS (@CCWmidias) June 4, 2021

Recientemente fue blanco de críticas luego de aparecer en bikini durante un día de playa. Camila se encontraba disfrutando con su pareja, el también cantante Shawn Mendes cuando fue captada por los paparazzis luciendo un “abultado abdomen” y celulitis.

Ella se ve feliz y su bikini azul tie-dye azul es perfecto pero nada de eso importa porque su cuerpo “no está en forma”.

Pesar menos o ser talla cero jamás debe ser un estándar establecido que nos catalogue como “mujeres perfectas”. Cada cuerpo es diferentes y tiene su propio equilibrio. Lo que importa es estar en forma y saludable.

La cultura de la dieta ha sido parte de la sociedad desde tiempos remotos, provocando grandes inseguridades en nosotras pero es momento de romper con la idea de que una talla nos define.

Sé Auténtica

“Todos morimos de todos modos. Canta para la gente. Come unas papas fritas. Dile a la persona que te gusta que te gusta. Disfruta tu vida. Carpe Diem. Literalmente yolo”.

Cuando eres verdaderamente auténtica, puedes ver tu cuerpo con orgullo, no incomodidad. Cuando eres verdaderamente auténtica, dejas de ver tus granitos y marcas como una condena de que “estás mal”.

Ser auténtica significa que te permites ser vulnerable. Significa que lideras con tu corazón y no filtras tus palabras, tus acciones o tus ideas para que se ajusten a la idea de otra persona de lo que se supone que debes ser.

