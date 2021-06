Selena Gomez nos recuerda que la ansiedad no define tu valor como persona

Selena Gomez dio una emotiva entrevista a Vogue Australia en la que abrió su corazón y mostró esa vulnerabilidad que nos hace identificarnos con ella.

La cantante se sinceró sobre los trastornos de salud mental que padece y cómo ha luchado contra sus propios demonios durante años.

Selena fue diagnosticada con trastorno bipolar, también ha hablado sobre su historial de depresión y ansiedad.

La ex estrella Disney ha recalcado antes la importancia de obtener ayuda de los profesionales para tratarse y reveló que el método que más le ha funcionado ha sido la terapia dialéctico-conductual (DBT).

“He estudiado DBT, que es terapia conductual dialéctica. Siento que practico [DBT] todos los días”, dijo a Vogue Australia. Anteriormente, Gomez explicó que ésta “cambió [su] vida por completo” y dijo que deseaba que más personas se sintieran cómodas hablando abiertamente sobre la terapia.

¿Qué es el DBT?

Este tipo de terapia combina técnicas de otros tipos de terapia, incluida la terapia cognitivo-conductual y la atención plena, explica la Asociación Americana de Psicología (APA).

Por lo general, requiere lograr un equilibrio entre ayudar al paciente a aceptar ciertas cosas sobre la realidad de su vida y al mismo tiempo enseñarle habilidades para afrontar los cambios.

archivo

La DBT ayuda a los pacientes a aprender técnicas prácticas para ayudarlos a regular sus emociones y lidiar con la angustia.

Gómez también habló sobre sus encuentros con el estigma que rodea a la enfermedad mental y la búsqueda de tratamiento.

“He estado en cuatro centros de tratamiento. Creo que en salud mental, nunca entendí el estigma hasta que fui a mi primer centro de tratamiento porque eso fue hace años ”, dijo. “Pero luego apareció una fotografía, y es increíble ver lo malos que eran”. Gómez, quien cumplirá 29 años en julio, recordó haber visto a los medios hablar de ella como una “estrella de la infancia” y decir: “Está consumiendo drogas”.

Los trastornos mentales no son una opción pero tampoco una condena

Quienes padecen algún trastorno de salud mental saben que es como vivir en una tormenta constante. A pesar de que es cada vez más común la conversación en torno a estos, muchas veces es inevitable caer en la sensación de que estás completamente sola y que nadie te entiende.

La intérprete de Baila conmigo enfatizó que cuidar su salud mental es un proceso a largo plazo muy necesario en estos tiempos y ofreció consejos a aquellos que están lidiando con una enfermedad mental en este momento.

“Mi consejo no va a ser: ‘Oh, lo vas a superar’. En realidad, es una práctica diaria”, aseveró. “Y como dije, también voy a terapia. Puedes encontrar formas de vivir en ella. Pero una vez que lo entiendes, el miedo a admitir que tienes algo desaparece”.

Las personas olvidan que los trastornos mentales no distinguen raza, edad, género o estatus. Hay demasiados factores que pueden detonarlos y no son cualquier cosa. Jamás hay que subestimarlos. El dinero y la fama no garantizan que estarás libre de ellos y el testimonio de famosas como Selena Gomez es tan válido como el de cualquier otra persona que los padezca.

No eres solo “una persona ansiosa” ni tampoco estás “enferma” o “loca”. Eres un ser humano, con defectos y virtudes que te hacen única. Ese trastorno es solo una pequeña parte de ti y no tendría por qué definir cuánto vales o quién eres.

Más de este tema

Tus marcas de acné no definen el amor que mereces

Enséñale a tu hija que no tiene la obligación de “gustarle” a los demás

Te recomendamos en video