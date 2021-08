Tener caderas anchas es sexy y estas famosas nos lo recuerdan

Las mujeres siempre hemos vivido bajo la presión de vernos perfectas, siguiendo los estándares poco reales que la sociedad se ha encargado de imponer.

Puede ser difícil amar la forma de tu cuerpo cuando todos están tan concentrado en decirte cómo debes lucir pero es momento de romper con eso. Porque cuando hacemos caso a todas esas opiniones ajenas sobre nuestro cuerpo, olvidamos que la forma femenina es hermosa por su individualidad.

Hay tantas razones que te harán enamorarte de tus curvas. La confianza es clave pues cuando te sientes segura, se nota y la gente se siente más atraída por eso. Eres hermosa ¡Solo créetelo!

Mientras que algunos todavía creen que ser una mujer curvilínea con caderas anchas o muslos gruesos es igual a no tener amor por nuestro cuerpo o “estar mal”, hay famosas que se han encargado de recordarnos que es todo lo cont5rario.

La intérprete de Umbrella se ha convertido en una de las favoritas por la forma en la que nos ha enseñado a amar nuestro cuerpo. Ella ha dejado ver sus rollitos y caderas anchas sin temor alguno, rompiendo con el estereotipo de tienes que tener “cierta forma” para ser sexy.

“Me di cuenta de que en realidad me gusta mi cuerpo, incluso si no es perfecto según el libro. Me siento sexy. Por primera vez, no quiero deshacerme de las curvas. Solo quiero tonificarlo. Mi cuerpo está cómodo y no es insalubre, así que me voy a mover con él “, dijo en una entrevista con Vogue.