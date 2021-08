Hija de Niurka Marcos abre su corazón y habla sobre inseguridades de su cuerpo

La hija de Niurka Marcos, Romina, decidió unirse a ese grupo de mujeres que ha alzan la voz por la aceptación y abrió su corazón para revelar que posee varias inseguridades por su cuerpo.

La joven influencer siempre se ha caracterizado por mostrarse muy segura y con estilo auténtico ante el público, sin embargo ahora dejó claro que tiene inseguridades y se encuentra trabando en aceptarse a sí misma.

A través de su cuenta de Tik Tok, Romina explicó que hay algunos aspectos de su cuerpo con los que no se siente cómoda, pero se mostró dispuesta a trabajar en querer esos detalles de sí misma.

“Hay una inseguridad que tengo siempre que engordo, en las piernas me sale celulitis y neta es celulitis como en todas las piernas y me causa mucha inseguridad y cuando me pongo shorts termino quitándomelos porque se me ven feas las piernas con el sol y hoy se los voy a enseñar para ver si eso me ayuda a dejar de hacerlo tan importante, porque no es importante”, dijo en el clip.

En el video se puede ver cómo la joven empieza a posar ante la cámara como todo un reto de valentía para mostrar la supuestas “imperfecciones”.

La hija de Niurka Marcos da una lección de amor propio

Aunque Romina afirma que sus celulitis le causan inseguridad, está enfocada en querer su cuerpo tal y como, señaló que es consciente del privilegio que tiene.

“Es horrible porque tengo piernas, puedo caminar y en vez de agradecerle eso a mis piernas me preocupa más que tienen celulitis y no me gusta porque no me puedo poner shorts. Es horrible sentirse así, es horrible tener esta lucha con tu cuerpo”, expresó.

La influencer explicó que la razón por la que compartía este tipo de contenido era para animar a otras personas a trabajar en su propia aceptación.

“Amigos, somos bellos y hoy voy a salir así a la calle. No me voy a quitar estos shorts y así voy a ir a la calle y no me importa tener celulitis porque tengo piernas y puedo correr, brincar, bailar y las acepto de verdad no es desde un lugar de ego, sino que agradezco mis piernas”, expresó.

