Macarena Venegas habló tras polémica con maquilladora: “Hice el ejercicio de entenderla, de pedirle disculpas”

En un nuevo capítulo de Síganme los Buenos, Julio César Rodríguez conversó con la abogada Macarena Venegas sobre la polémica surgida luego que una maquilladora del canal al que fue invitada, asegurara que recibió malos tratos por su parte.

Si bien la abogada se refirió a lo sucedido a través de Instagram y Twitter, sus palabras no lograron detener la ola de comentarios y mensajes negativos que recibió en las plataformas. En este escenario, aprovechó su invitación al late del canal Vive! para entregar su testimonio en torno al tema.

Según explicó al animador, el productor del programa Más Vivi que Nunca al que fue invitada, le comentó que debía llevar su propio maquillaje para respetar el protocolo de Covid-19 en el canal. “Paso a la sala de maquillaje y me encuentro recién con la maquilladora, la saludo por supuesto y le digo ‘acá está mi base, acá están mis cosas'”, dijo, según consigna Glamorama.

“Tuvimos una pequeña, pero te juro, pequeña discrepancia de qué va primero, la base, la sombra, etc. Finalmente yo le digo: ‘¿Sabes qué? No te preocupes, me voy a maquillar yo’. Y me termino maquillando yo. Me viene a buscar la productora y me lleva para hacer el programa que es en vivo. Hago el programa en vivo. La Vivi me hace la entrevista para partir el programa, después me sumo al panel”, agregó.

“Lo que te quiero decir es que yo salgo de la sala de maquillaje, que además yo le agradezco el trabajo a la maquilladora, voy y hago el programa en vivo, y nunca me imaginé que ella estaba molesta. Tanto es así, que al final del programa me regalan un ramo de flores, yo me voy para mi casa. Salí del canal diciendo ‘lo pasé bien, que rica la invitación, me encontré con amigos, con gente conocida’. Nunca un productor, lo quiero recalcar, me dijo ‘oye Maca, hay un problema, hay una situación, hay un inconveniente con esta persona'”, remarcó.

Macarena Venegas y la publicación en redes sociales

Luego de relatar lo sucedido en el canal, Macarena Venegas se refirió a los momentos posteriores a su visita, cuando se encontró con la publicación de la maquilladora en redes sociales. “Al día siguiente me encuentro con este posteo de la maquilladora en que habla de que yo la maltraté“, dijo.

“Me sorprendí, porque para mí, desde mi punto de vista, eso jamás sucedió. Yo llevo años trabajando en televisión, catorce años. Sé que todos somos parte de un equipo, todos compartimos, camarógrafos, vestuarios, peluqueros. A mí no se me pasaría por la cabeza de manera intencionada maltratar a una persona”, alegó.

Macarena Venegas aseguró que luego de ver la publicación, se contactó con la maquilladora. “Le escribí un mensaje a ella, me conseguí su teléfono, llamé a la producción y le escribí. Porque si ella se sintió pasada a llevar, porque no nos entendimos en temas de maquillaje y me terminé maquillando sola, y si ese acto para ella fue ofensivo, yo le pedí disculpas“, dijo.

“Le escribí un WhatsApp el día viernes y le pedí disculpas. Le dije: ‘No fue mi intención, te respeto a ti como persona, primero que todo. Segundo, respeto tu trabajo y agradezco tu trabajo’. Es más, cuando salí de la sala de maquillaje yo igual le agarré la mano, me despedí y le dije ‘gracias’“, agregó, señalando: “Puedo entender que desde su sensibilidad ella se puede haber sentido molesta. Y ella me contestó el mensaje el mismo día y me lo contesta agradeciéndome las palabras y diciendo que ella hace su trabajo de la mejor manera posible”.

“Piojos resucitados”

Respecto a una de las frases señaladas por la maquilladora en su publicación, en la que supuestamente la abogada se refirió a los invitados del canal como “piojos resucitados”, esta negó haberla usado. “Imagínate yo usar ese término. La gente que me conoce sabe que yo no uso esa terminología, para nada. No me nace. No trataría así a nadie. En el fondo me estaría diciendo yo misma“, dijo.

“Yo en esa parte, cuando lo leí me perdí, porque a lo mejor si hubo un pelambre fue porque iba a otro programa, pero cómo iba a estar pelando al mismo programa que iba“, reflexionó Julio César Rodríguez.

“Es que ese es el contrasentido, justamente. No se condice. Porque además, si bien estábamos las dos solas en la sala de maquillaje, había gente afuera de la sala. Era como yo pelando al mismo programa donde iba. De verdad que eso carece de sentido”, dijo, para luego comentar: “Es bueno hacer la empatía desde ahí, con amor, con cariño, y decir ‘quizás ella me malinterpretó y hubo un mal entendido’. Porque en un momento yo me sentí súper mal por la funa“.

“Lo sentí súper injusto, porque me fui ignorante del canal de que había pasado esta situación. Y me entero de la peor manera posible, por las redes sociales. Me hubiese gustado que ella se hubiese comunicado en privado conmigo, o de alguna manera hubiésemos solucionado esta diferencia. Que para ella lo fue. Para mí, insisto, no la sentí de esa manera. Ahora, igualmente hice el ejercicio de entenderla, de pedirle disculpas y de decirle que claramente no había sido mi intención”, cerró.