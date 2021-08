Macarena Venegas: “Nadie quiere escuchar creer la otra versión”

A días de que se diera a conocer una acusación por malos tratos en su contra, Macarena Venegas volvió a alzar la voz frente al tema mediante redes sociales. Esta vez, la abogada utilizó su cuenta de Twitter para lanzar una reflexión y negar lo expuesto por la maquilladora Jacqueline Ureta.

La trabajadora explicó que el pasado 17 de agosto, la abogada fue como invitada al programa del canal en donde permanece desde hace 4 años. En dicho periodo, ha maquillado a todos los rostros e invitados. No obstante, alegó que “esta señora me trató súper mal, haciéndome ver en cada momento que lo que yo hacía estaba mal, que no sabía nada“.

El hecho generó repudio en redes sociales, en donde surgieron una serie de críticas en contra de la abogada. Incluso, los usuarios se manifestaron en su perfil de Instagram con duros comentarios, aludiendo a lo expuesto por la maquilladora.

Macarena Venegas negó haber actuado como lo señaló Ureta, pero las críticas no se detuvieron y el pasado jueves volvió a referirse al tema mediante una publicación en Twitter. Primero, lanzó una reflexión indicando: “En una funa nadie quiere escuchar creer la otra versión, sino lapidar masivamente por RRSS porque se cree defender al más débil”.

Posteriormente, negó lo comentado por la maquilladora Jacqueline Ureta. “No es verdad lo narrado por esta persona, la historia es otra y desconozco sus motivaciones. Pone palabras en mi boca que jamás usaría como un insulto“, dijo.