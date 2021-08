Ludwika y Dominika Paleta dan lecciones sobre dejar descansar tu piel del maquillaje

Dominika y Ludwika Paleta sin duda son dos de las actrices más queridas del espectáculo mexicano por su talento y belleza. Ambas se iniciaron desde muy pequeñas en la industria, participando en producciones de cine, teatro y televisión.

Si algo ha sorprendido a todos es que ambas pasan de los 40 años y siguen conservando su frescura.

Detrás de estos rostros angelicales hay un secreto de belleza que a veces dejamos pasar por alto: descansar nuestra piel del maquillaje.

Instagram/ Dominika Paleta

Tanto Ludwika como Dominika defienden con firmeza el look natural ya que suelen usar poco o nada de maquillaje.

Y no es que el maquillaje sea algo malo o que las mujeres debamos prescindir de él sino que de vez en cuando es importante darle un respiro a nuestra piel para que mantenga un aspecto terso y libre de imperfecciones.

Instagram/ Ludwika Paleta

Las mujeres vivimos siempre bajo la presión de vernos perfectas y pocas veces somos aplaudidas cuando dejamos vernos al natural, sin cubrir los granitos, ojeras o arrugas. Sin embargo, usar maquillaje todos los días y no tener una rutina adecuada de skin care, contribuye a la aparición de todas esas marcas.

Periódicamente, es bueno deshacerse del maquillaje pesado en nuestro rostro. Y es que aunque la industria está cambiando poco a poco y optando por productos más naturales, algunos cosméticos siguen estando llenos de sustancias químicas que pueden dañar la piel.

Por supuesto, una piel sana también va de la mano de una alimentación balanceada así como de mantenerte activa y libre de estrés

@Ludwika_paleta

Dejar tu piel descansar del maquillaje reduce los poros abiertos. Cuando las partículas de maquillaje entran en contacto con sustancias nocivas del aire, crean suciedad que cierra los poros. Después de un tiempo, estos poros se expanden y pueden causarte problemas importantes.

Si no usas maquillaje, la piel regulará este problema, y ​​también se reducirá la aparición de arrugas.

Usar maquillaje todos los días durante todo el día puede causar granos debido a las toxinas de la piel y las brochas de maquillaje pueden agravar aún más el problema.

No olvides limpiar tu rostro todos los días antes de dormir.

La importancia de la limpieza facial está en la eliminación de suciedad, aceite y otros desechos no deseados. A lo largo del día, la piel está continuamente cubierta de bacterias, contaminantes, virus, suciedad y células cutáneas viejas (muertas). El lavado facial diario elimina estas impurezas para darle un aspecto más fresco.

Si dejaras de lavarte la cara por completo, tus poros se obstruirían, lo que provocaría el desarrollo de un acné grave. La piel también puede experimentar una combinación de enrojecimiento severo, sequedad e irritación por una hidratación insuficiente. Por último, tu piel aparecerá generalmente sucia, aceitosa, grasosa y significativamente envejecida.

Todas tenemos manchas, granitos y arrugas pero optar por liberarte del maquillaje de vez en cuando ayuda a verlos con más naturalidad. Claro, abrazar nuestras imperfecciones es un proceso en el que hay que trabajar todos los días y una vez que nos deshacemos los estigmas, podemos incluso favorecer al aspecto de nuestra piel.

No dejes de acudir a un especialista para descartar cualquier problema y que te de un tratamiento adecuado en caso de necesitarlo.

Está bien si te gusta darle un giro a tu look con un poco de maquillaje pero no permitas que la presión externa te haga esconderte detrás de capas y capas de pintura. Tu confianza se disparará una vez que aprendas a omitir opiniones no solicitas y aceptarte tal como eres.

Más de este tema

Dominika y Ludwika Paleta lucen idénticas y sorprenden por su juventud eterna

Ludwika Paleta y su hermana comparten una foto juntas al natural

Ludwika Paleta revela cómo es su hijo Nicolás con sus hermanitos gemelos

Te recomendamos en video