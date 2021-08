Aislinn Derbez da una inesperada lección a quienes le inventan nuevos romances

Aislinn Derbez paralizó a todos cuando compartió una fotografía en la que se ve sosteniendo la mano de un misterioso hombre.

La actriz que se encuentra en Nueva York, no reveló de quien se trataba lo que desató un sin fin de especulaciones sobre un nuevo romance.

Y es que tras la ruptura con Mauricio Ochmann y la nueva relación de este con la modelo Paulina Burrola, han surgido muchas historias respecto a la vida amorosa de Aislinn.

Cansada de que siempre se le vincule con un “hombre misterioso”, Aislinn grabó un video de Instagram para revelar la verdad.

“Anoche subí una foto que causó como muchas especulaciones y pues creo que es momento de que les diga con quién estoy, es alguien muy importante en mi vida que amo mucho”, comenzó Aislinn.

Aislinn mostró un par de encabezados en los que aseguran que se trata de su nuevo novio.

“Es alguien muy importante en mi vida que amo mucho…Y bueno por fin les voy a presentar a este galanazo con el que estoy…. ¡Ah, verdad, qué se creyeron!”, dijo entre risas mientras revela que la mano de hombre que se ve en su foto era la de su padre, Eugenio Derbez.

En los últimos meses, Aislinn ha sido blanco de aquellos que insisten que tiene un nuevo romance, incluso muchos llegaron a señalarla por “olvidarse de Mauricio Ochmann tan rápido”.

Esto comenzó cuando el año pasado compartió una serie de historias de Instagram en las que aparecía en Hawaii acompañada de otro hombro. Se dijo que la actriz estaba saliendo con Jesh de Rox, un fotógrafo profesional que le ha hecho sesiones increíbles a Aislinn y que también llegó a ser invitado a su podcast “La magia del caos”.

Cabe mencionar que días antes de su escapada a Hawaii, Ais publicó un mensaje en el que habló sobre los cambios, sobre agradecer y ser lo que te haga sentir bien, lo que también dio a entender que está lista para una nueva etapa en su vida.

“Tal vez lo que piensas que es lo peor que te pudo haber pasado se convierta en lo mejor que te pudo haber pasado…Tal vez eso te regrese a la vida. Tal vez te das cuenta que no sólo no pasa nada, que no sólo no te mueres, sino que puedes volver a sentir y tener todo lo que creías que nunca más sentirías o tendrías. …Y agradezco cada momento desde que pasó, porque ya no hay un lugar a dónde llegar ni algo que obtener para “sentirme bien””.

La actriz de “La Casa de las Flores” también ha despertado sospechas sobre una relación con Jonathan Kubben, un influencer de viajes belga mexicano.

Las mujeres tenemos derecho a rehacer nuestra vida, lejos de expectativas ajenas

Mientras que Mauricio Ochmann optó por gritar a los cuatro viendo su relación con Pualina Burrola, Aislinn ha preferido mantenerse hermética sobre su situación amorosa.

Ella siempre ha mostrado el lado divertido de su día a día al lado de la pequeña Kailani y su familia. También está enfocada en sus proyectos personales de “La Magia del Caos” y la marca de productos de cuidado personal, AMAI.

Las mujeres estamos sometidas a muchas presiones sobre qué objetivos deberíamos alcanzar cuando llegamos a “cierta edad”. De alguna manera, el mundo siempre nos ha hecho creer que tras una separación, debemos esperar cierto tiempo para reiniciar una nueva relación o que estamos condenadas a estar solas.

Es momento de enfocarnos en lo que es mejor para nosotras y nadie más. No hay por qué guardar luto, ni tampoco por qué mostrarle al mundo todo lo que hacemos. Cada una merece ser libre de vivir su vida sin importar el qué dirán.

