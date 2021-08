Beyoncé se rebela a la cultura de la dieta y da un poderoso mensaje de amor propio

Hace años atrás, Beyoncé era una de las famosas (y una mujer más) que se dejaba la vida haciendo la dieta de moda para alcanzar un ideal de lo que se suponía que era el cuerpo perfecto.

Sin embargo, tras mucho tiempo de reflexión, la cantante de éxitos como Singles Ladies y Crazy in love entendió que estas prácticas mas bien le hacen daño a su salud mental y física, por lo que reinterpretó el significado de amor propio en su vida.

Beyoncé se cansó de seguir rígidas dietas.- Instagram @beyonce.

“En el pasado, pasé mucho tiempo en dietas con la idea equivocada de que el autocuidado significaba hacer ejercicio y ser demasiado consciente de mi cuerpo”, reconoció en la charla con la revista Harper’s Bazaar.

El cambio de Beyoncé en su dieta y relación con la comida

Este poderoso mensaje surgió después de sus experiencias en el estrellato que la llevaron a seguir regímenes muy estrictos de alimentación por los cuales era conocida durante sus giras mundiales o cerca de presentaciones.

La dieta de Beyoncé excluía, sin excepción, alimentos como carbohidratos, carne, pescado, lácteos, alcohol y azúcar. Según Glamour, la estrella prestaba mucha atención a su cuerpo y cómo lo demás lo percibían, por lo que sufrió inseguridades.

Durante sus giras mundiales ella misma se sometía a mucha presión.- Instagram @beyonce.

“Mi salud, la forma en la que me siento cuando despierto en la mañana, mi paz mental, el número de veces que sonrío, cómo alimento mi cuerpo y mi mente, esas son las cosas en las que me he estado enfocando”, agregó.

De igual manera reconoció que jamás se empujaría tan lejos nuevamente y de forma tan exigente, sino que ahora prefiere escuchar a su cuerpo, romper viejos hábitos y creencias y buscar al bienestar desde una nueva filosofía más sana de amor propio.

