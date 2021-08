Así es como Yuya inspira a las mamás primerizas a abrazar los cambios

La influencer de maquillaje Yuya sorprendió a todos con el anuncio de su embarazo a mediados de junio de este año. Fue a través de un inesperado mensaje en Instagram y un video en Youtube que la mexicana dio a conocer que está esperando su primer bebé al lado de su novio, el músico Siddartha,

“Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi.

¡Que sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo!

Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora.

Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”, se lee en la publicación.

El nuevo integrante de la familia llevará el nombre de Mar y según la influencer, siempre sintió que sería niño, lo cual quedó comprobado durante su baby shower cuando le entregaron los resultados.

“¡ESTOY EMBARAZADA, VOY A SER MAMÁ! Carta a mi Mar“, se lee en el título del video en el que Yuya compartió el ultrasonido y los primeros latidos del corazón de su bebé.

“Este video lo hago con muchísimo cariño, para mi amada Mar. Amigos, guapuras bellas que me han acompañado, comparto este video con todo mi cariño también para ustedes, han sido y son parte fundamental de la historia de mi vida” .

Yuya, cuyo nombre real es Mariand ha sido una de las figuras más queridas de las redes sociales pues desde inicios, se ha mantenido muy honesta y cercana a los fans.

Aunque suele ser muy reservada respecto a su vida privada, el embarazo ha sido una buena oportunidad para acercarse a las mamás primerizas o a quienes desean vivir esta etapa.

“Hay demasiada información por todos lados y si estas pasando por la misma información, puedes compararte con lo que le pasa a la otra persona y te empiezas a frustrar. Es abrumador”, confesó la mexicana.

En un nuevo video de Youtube reveló que el embarazo ha sido un gran suceso para ella y que desde el principio sintió muchos nervios compartir la noticia. Ella siempre buscó tener una red de apoyo entre su novio, familia, amigos y seguidores para compartir su sentir y sus experiencias.

Yuya también habló de los cambios por los que ha pasado su cuerpo, especialmente de las estrías que todas temen.

el nuevo video de yuya naooo qué bonita es la maternidad deseada te amo chiquitaaaa es que realmente va a ser la mejor mamá del mundo 🙏 — dalu (@amysantiadams) August 21, 2021

La maternidad es caótica e imperfecta pero cuando aprendes a abrazar los cambios, es algo mágico

“Desde el inicio he tenido super claro que es probable que me salgan estrías o no. Lo más probable es que sí porque de por sí ya tenia. Si mi genética es así, me van a salir así me ponga 800 cremas. Pero claro que me pongo mis cremitas. En los primeros meses me ponía una que era más sutil en las bubis, la panza y las bubis…Más allá de pensar en qué hacer para que no me salgan, estoy pensando que es un cambio que probablemente me va a suceder. Lo que pase está bien”, dijo.

Yuya embarazada es todo lo que está bien en este mundo💕 pic.twitter.com/XwN2lVtt0v — ✨ (@arantxavz) August 18, 2021

Yuya dijo que siempre quiso ser mamá y ahora que está viviendo esa etapa, ha inspirado a sus seguidoras que están pasando por lo mismo a ver los cambios en su cuerpo con amor.

“La verdad es que yo siempre quise ser mamá, obviamente cuando me sintiera lista. Siempre tuve presente que va a cambiar el cuerpo. Al principio sí estaba un poquito nervioso pero conforme fue cambiando, me fui enamorando más de él. Me siento bien, me siento feliz viendo mi barriga. Todo es distinto pero lo he llevado de manera linda. Me siento bella y cómoda en mi cuerpo”

