Yuya anuncia que está esperando bebé con su novio Siddhartha

La influencer de maquillaje mexicana Yuya acaba de anunciar en sus redes sociales que está embarazada de su primer bebé. Junto a una fotografía que muestra su pancita al lado con su novio, el cantante Siddartha, escribió un emotivo mensaje sobre esta nueva etapa que está comenzando.

“Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi.

¡Que sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo!

Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora.

Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”

El nuevo integrante de la familia llevará el nombre de Mar, según se lee en las publicaciones. Yuya compartió un video de Youtube en el que se lee la palabra Mar para después dedicar unas palabras sobre el camino que ha recorrido al lado de su novio.

“¡ESTOY EMBARAZADA, VOY A SER MAMÁ! Carta a mi Mar“, se lee en el título del video en el que la influencer compartió el ultrasonido y los primeros latidos del corazón de su bebé.

“Este video lo hago con muchísimo cariño, para mi amada Mar. Amigos, guapuras bellas que me han acompañado, comparto este video con todo mi cariño también para ustedes, han sido y son parte fundamental de la historia de mi vida” .

Yuya, cuyo nombre real es Mariand reveló sentirse muy feliz pero a la vez nerviosa pero que cada día es una sorpresa.

“Ya han pasado varios meses desde que soy el portal de una nueva oportunidad, dediqué la mayoría de este tiempo para conocer, reconocer y abrazar todos los cambios que estaban surgiendo dentro y fuera de mí”.

La noticia causó gran impacto entre sus seguidores pues siempre suele ser muy hermética con respecto a su vida privada. Sin embargo, nadie jamás habría imaginado que detrás de las pocas publicaciones que había estado compartiendo, ocultaba un embarazo.

Instagram/ @yuyacst

El emporio de Yuya

Con sus tutoriales de belleza, moda y manualidades, Yuya se ha convertido en la gurú por excelencia de las redes sociales en Latinoamérica.

Yuya es originaria de Cuernavaca y abrió su canal de YouTube en 2009 con el fin de ganar un concurso y llevarse un kit completo de maquillaje. A pesar de que no ganó, se volvió tan popular que le abrió las puertas a grandes propuestas.

En 2014 lanzó su libro “Los Secretos de Yuya”, con el que vendió más de 50 mil copias en su lanzamiento. También ha lanzado su propia línea de fragancias así como de maquillaje y de skin care de la mano de la empresa Republic Cosmetics. La línea de Yuya reza ser 100% libre de crueldad animal certificada por PETA y además es libre de parabenos.

Según el sitio Starmedia, Yuya gana aproximadamente $240,000 dólares al año.

Quién es Siddartha, el novio de Yuya

En 2019 la youtuber mexicana sorprendió a sus seguidores al presentarles a su nuevo amor, el cantante Siddartha.

Jorge Siddhartha González Ibarra nació en Guadalajara y tiene una reconocida carrera como cantante de rock. Antes de lanzarse como solista, fue baterista de la banda mexicana Zoé.

Siddartha ha grabado cuatro álbumes: Why You?, Náufrago, El Vuelo del Pez y Únicos.

Al igual que Yuya, el cantante expresó unas tiernas palabras para Mar.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea… Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito. Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar. Los amo”

