Así se ve ‘Luján’, de “Rebelde”, a 15 años del final de la telenovela

Uno de los personajes que el público recuerda con más cariño de Rebelde, la telenovela juvenil que acaparó el gusto de toda una generación de jóvenes, sin duda alguna es ‘José Luján Landeros’.

Esta temperamental pero sensible adolescente, interpretada por Zoraida Gómez, se ganó el corazón de la audiencia con su nobleza, lealtad y también amistad incondicional con ‘Roberta’.

La historia de ‘Luján’ además era de la más intricadas de la trama. La introvertida, independiente y competitiva joven entra al Elite Way School al salir del orfanato con una supuesta beca deportiva.

No obstante, al comenzar sus estudios en la exclusiva institución descubre que el colegio no forma parte de ninguna competición de este tipo.

A partir de ese momento, la tenaz y ruda ‘Luján‘ comienza a preguntarse quién paga su colegiatura en la prestigiosa escuela y comienza a indagar al respecto hasta descubrirlo.

Sobre cómo se ganó este papel, la estrella que comenzó su carrera en su infancia se abrió en una transmisión en vivo por el canal de YouTube de Tlnovelas el año pasado.

“Cuando fueron las audiciones de la novela, yo en realidad estaba estudiando en el CEA de Televisa y la única condición que me pusieron es que, en un año, no podía trabajar en nada (…)”, comenzó a contar.

“Entonces, me mandaban a los castings de Rebelde y yo iba como un poquito de malas porque yo ya sabía que no me iba a quedar porque no me iban a dejar en la escuela”, apuntó.

“Yo creo que por eso justo me dieron ese personaje, que es como un poco agresivo, a la defensiva, también un poco sola, pero muy echada pa’ lante”, opinó.

El cambio de ‘José Luján’ tras Rebelde

Desde el final del melodrama en 2006 hasta la actualidad, han pasado 15 años en los que mucho ha cambiado en la vida de Gómez.

Durante los tres lustros que han pasado desde el desenlace de Rebelde, la artista ha continuado edificando su trayectoria con actuaciones en el teatro, el cine y la televisión.

En la pequeña pantalla, ha actuado en un total de once producciones entre programas y novelas tras interpretar con maestría a la inolvidable ‘José Luján’.

Lola, érase una vez (2007-2008), En nombre del amor (2008-2009), Llena de amor (2010), Cuando me enamoro (2010-2011) y La mujer del vendaval (2012-2013) son algunos melodramas en los que ha trabajado.

Su última aparición en una ficción televisiva fue en Like, la leyenda (2018). Desde entonces, se ha concentrado en otros proyectos lejos de las pantallas.

En cuanto a su vida personal, Zoraida lleva más de tres años de feliz relación con Jorge Torres.

Junto a su novio, la actriz se convirtió en mamá en septiembre del año pasado con el nacimiento de su bebé Maximiliano, quien es su mayor alegría y motor de vida.

En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, comparte sobre la dicha actual que vive junto a su pequeña familia; sus proyectos profesionales y diversas aficiones.

Asimismo, no pierde la oportunidad de presumir su belleza en numerosas postales.

En estas también demuestra que los años no pasan por ella pues a sus 36 años luce idéntica a cuando apareció en Rebelde.

