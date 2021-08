Películas para subirte el ánimo cuando estás triste que puedes ver en Netflix

Es irreal pretender estar siempre felices y de buen ánimo, así que cuando el cansancio y la desmotivación atacan, lo mejor es entregarse a una maratón de películas divertidas en Netflix.

Ellas nos sacan sonrisas con sus historias alocadas, entretenidas y triviales, alejando tu mente de los problemas o tener que pensar demasiado para recargarte con la energía que necesitas para encarar un nuevo día.

Películas divertidas que debes ver en Netflix

Alquiler de padrinos

Si eres amante del cine y alguien dice Kevin Hart, ya sabes por dónde va esa cinta de comedia.

El actor estadounidense esta vez es un divertido empresario que presta sus servicios en Best Man Inc, un alquier de padrinos de boda para hombres que no tienen amigos y sus vivencias son para reír.

Yo los declaro marido… y Larry

Podría decirse que esta es una de las películas de comedia más divertidas de los 2000, que gracias a su buena combinación entre Adam Sandler y Kevin James, se volvió un clásico que Netflix tuvo que fichar.

En ella, Larry le pide a su amigo Chuck que sea su pareja solo de mentira para recibir beneficios económicos, pero todo se complica cuando surgen sospechas de fraude.

Mentiroso, mentiroso

De unos años más atrás es este largometraje que se volvió un icono en la carrera de Jim Carrey pues encarna a un abogado que queda inhabilitado de mentir durante 24 horas, complicando su vida, ya que su secreto para ganar todos sus casos es el engaño.

El caza recompensas

Y si te gusta la comedia mezclada con el amor, Gerard Butler y Jennifer Aniston te van a conquistar con su particular coqueteo.

Él es un cazarrecompensas que no pasa por su mejor momento, hasta que recibe una gran motivación: encontrar a su exesposa por violar su libertad condicional.

