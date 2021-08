Conoce a Lisa, el nuevo personaje que reemplazará a Samantha en el reboot de ‘Sex and the City’

Durante semanas se especuló sobre el futuro del personaje de Samantha Jones en el nuevo reboot de Sex and the City, hasta que finalmente se confirmó que tendrá un reemplazo llamado Lisa.

Las especulaciones afirmaban que el carismático papel de la actriz Kim Cattrall sufriría diversos destinos: desde su muerte, que regresaría inesperadamente tras negociaciones o que no estaría porque las amistades se acaban con el paso de los años.

De hecho, esta última versión es la que toma más popularidad, pero de acuerdo con Sopitas, hasta ahí no acabaría el asunto porque los productores de esta nueva versión llamada And Just Like That pensaron en un personaje para llenar el vacío.

Las cuatro amigas de la nueva serie de Sex and the City.- Instagram @sarahjessicaparker.

La serie contará con Carrie, Charlotte, Miranda y para completar el cuarteto llegará Lisa, interpretada por la actriz Nicole Ari Parker, quien será muy distinta a lo que los fans estaban acostumbrados en el papel de Samantha.

De hecho, se trata de una madre de tres hijos que afrontará los mismos retos que sus compañeraas de 50 años y brindará esa perspectiva a la narrativa.

Sin embargo, Lisa seguramente será muy comparada con Samantha, uno de los papeles más queridos en Sex and the City

Así que será todo un reto especialmente para la actriz y exmodelo estadounidense, que es principalmente conocida por su papel como Becky Barnett en la película Boogie Nights y como la abogada Teri Joseph en la serie Soul Food.

Nicole ya se incorporó a las grabaciones- Instagram @sarahjessicaparker.

Según el mismo medio, esto se confirmó mediante las redes sociales de Sarah Jessica Parker con una foto en la que Nicole sale abrazada de Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, que le dan vida a este grupo de mujeres que marcaron a una generación.

Más de este tema:

Teoría apunta que Samantha podría fallecer en ‘reboot’ de “Sex and the City”

Las románticas fotos de Mr. Big y Carrie que nos dan un adelanto del reboot de Sex and the City

Así de grandes están los hijos de Charlotte y Miranda en la nueva Sex and the City

Te recomendamos en video: