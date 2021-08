Las románticas fotos de Mr. Big y Carrie que nos dan un adelanto del reboot de Sex and the City

Sex and the City vuelve con todo y mejor que nunca, y es que la semana pasada vimos que el actor Chris Noth, quien interpreta a Mr. Big se incorporó a las grabaciones del reebot.

Desde hace semanas vimos a Sarah Jessica Parker junto a Kristin Davis, y Cynthia Nixon grabando en las calles de Nueva York.

Pero, la participación del famoso Mr. Big estaba a la expectativa, hasta hace días que lo vimos junto a Sarah Jessica.

Mr. Big y Carrie muy románticos en la nueva entrega de Sex and the City

Ahora, no solo han salido fotos de la famosa pareja en el set de grabación, sino que hemos podido ver un adelanto.

A través de su cuenta de Instagram, Sarah Jessica Parker publicó una foto en la que aparece junto a Mr. Big con sus manos sosteniendo su rostro, y mirándose con mucho amor.

Por su parte, el actor publicó también una imagen en la que se ven abrazados, muy juntos y felices con el texto “juntos de nuevo”.

Esto nos da un adelanto de lo que veremos de la famosa pareja en el reboot de la serie que llevará por nombre And just like that.

No quedan dudas que el personaje de Mr. Big regresa luciendo mejor que nunca, súper elegante, y seguirá desatando suspiros de las fans.

La historia de amor de Carrie y Mr. Big

Recordemos que la pareja finalmente se casó en la primera entrega de la serie, luego que él la plantara en la Biblioteca Pública de Nueva York, justo cuando estaba a punto de caminar hacia el altar.

Sin embargo, se decía que ahora iban a estar separados, y en proceso de divorcio, pero por estas imágenes no quedan dudas que aún habrá romance y escenas de amor.

Al parecer, la razón por la que terminó su matrimonio fue por discrepancias relacionadas en temas financieros.

No se sabe si podrán salvar su matrimonio, o finalmente se divorciarán, lo cierto es que nos tiene muy emocionados verlos juntos en las pantallas de nuevo.

