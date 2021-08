La princesa Leonor y la infanta Sofía deslumbran con los mejores looks con alpargatas

Con el pasar de los años, la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, se han convertido en dos referentes de la moda, pues cada uno de los estilos que lucen se convierte en inspiración para miles de chicas.

En las más recientes apariciones públicas que han hecho, ambas adolescentes se roban la atención de todos al lucir estilos que mezclan elementos de la moda clásica con tendencias bohemias o étnicas.

Tal es el caso de los últimos calzados que han llevado, pues cada vez le dan más relevancia a las alpargatas con diferentes formas, colores y detalles.

Las hermanas han llevado este tipo de calzado en sus versiones altas, bajas y con plataforma, además han sido combinadas con todo tipo de atuendos.

Parece que este estilo de zapatos se ha vuelto el favorito de la realeza, ya que la reina Letizia también ha destacado con alpargatas con los vestidos más novedosos.

Un ejemplo de looks casual e informal fueron los con llevaron reciente las hermanas junto a su madre, pues cada una destacó con su personalidad atuendos relajados y delicados.

La reina llevó un vestido midi con cinturón incorporado en tono rosa pálido. Este fue combinado con alpargatas bajas en color negro y pompones.

Princesa Leonor e infanta Sofía lucieron su lado más relajado

La heredera de la corona española y su hermana también demostraron que saben cómo llevar un estilo informal.

Leonor lució una jovial falda de mezclilla a la cintura combinada con una blusa off shoulder y alpargatas en color beige con una sutil plataforma.

Por su parte, Sofía deslumbró con un overol holgado que iba perfecto con unas alpargatas idénticas a las de su hermana.

Las adolescentes repitieron este calzado con unos atuendos un poco más casuales con vestidos veraniegos.

En el caso de Leonor, deslumbró con un vestido de lunares con falda estilo pareo.

Sofía optó por un vestido camisero sin mangas y con cinturón de tela.

Como estos looks, las jóvenes y su madre han seleccionado las alpargatas como el calzado ideal de esta temporada, por lo que no será extraño ver a muchas mujeres versionando estos looks.

