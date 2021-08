Fernanda Castillo derrite con esta foto que prueba lo grande que está su hijo

Fernanda Castillo y su pareja, Erick Hayser, están en plena celebración por los 8 meses de vida de su pequeño hijo, Liam, quien llegó al mundo el 19 de diciembre de 2020.

Por tal especial motivo, los orgullosos papás le dedicaron una publicación en redes sociales donde queda constancia lo grande que está su primogénito, arrebatando suspiros de sus fans.

La actriz que interpreta a Mónica Robles en El señor de los cielos fue la más emotiva al manifestar: “¡Lo más hermoso de mi vida!”, en la postal en la que aparece cargando al bebé y ambos comparten una sonrisa, explicó People.

Fernanda Castillo derrochó ternura con su última publicación.- Instagram @fernandacga.

Esta fotografía llega justo después de una polémica que enfrentó la actriz de 39 años cuando compartió una imagen al lado de Hayser y el niño, tapándole la cara, que generó reacciones negativas entre sus 6.5 millones de seguidores.

A los fans de los actores no les gustó que le taparan la cara a su hijo.- Instagram @fernandacga.

No obstante, ese no fue el caso esta vez en la que le llovieron buenas palabras y más de 183 mil me gusta, con comentarios positivos hacia su pequeño y por su nuevo rol de mamá con el cual se le nota feliz y plena.

“Las sonrisas que nos hacen el día, gracias”; “Alguien se está muriendo de amor”; “¡Qué belleza!”; “Cosita hermosa”, “Bellos”, “Ay, me muero. Qué hermosos”; fueron parte de las opiniones que dejaron amigos, colegas y seguidores en su publicación.

Ya se ha vuelto costumbre que Fernanda Castillo celebre todos los meses a su hijo

Y también comparta experiencias de su maternidad, como la vez que habló sobre el duro proceso que significó para ambos la lactancia o las complicaciones de su parto, mostrándose muy cercana y natural sobre este tema.

La mexicana se ha abierto como nunca antes en esta etapa.- Instagram @fernandacga.

De hecho, actualmente está volcada al cien por ciento a su familia y apenas está reincorporándose a sus compromisos públicos durante el último par de meses cuando compartió una sesión de fotos y un nuevo proyecto actoral que comenzó en mayo, del cual no se tienen mayores detalles.

