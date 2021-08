6 veces que Daniel Radcliffe ha demostrado ser mucho más que “Harry Potter”

Para muchos de nosotros, Daniel Radcliffe es el único que pudo haber dado vida a Harry Potter como lo hizo. Es decir, crecimos con la saga, vivimos la transformación del personaje y del actor frente a nuestro ojos pero ¿qué ha pasado ahora con él?.

A diferencia de sus compañeros Rupert Grint y Emma Watson, Daniel se ha esforzado por seguir en la industria y demostrarle al mundo que es mucho más que “el niño que vivió”.

Sí, Emma es genial ahora que está dedicada a su labor como embajadora de la ONU Mujeres y Rupert está enfocado en su familia, lejos de los reflectores pero Daniel acaba de sorprender a todos con una aparición inesperada y atípica.

Aquí algunas de las veces que el actor demostró tener todo para seguir triunfando.

Miracle Workers

Recientemente Daniel dejó a todos boquiabiertos con su participación en la tercera temporada de Miracle Workers, serie antológica sobre dos ángeles que bajan al cielo para “reparar a la humanidad”. El actor se transporta hasta el lejano oeste para hacer un baile vogue en una cantina transformada en cabaret. Además de mostrar sus habilidades para el baile, Daniel también cantó una versión de la canción tradicional She’ll Be Coming Round the Mountain When She Comes, con poca ropa.

“No soy alguien que creció bailando, pero si me das coreografía y tiempo, puedo aprenderlo”, admitió Radcliffe.

Imperium (2016)

El actor demostró su talento histriónico en el thriller dramático “Imperium”, dando vida al agente del FBI Nate Foster. El personaje se infiltra en el oscuro inframundo de los supremacistas blancos y expone un complot terrorista de alto nivel. Los críticos elogiaron la cinta por su fuerte dirección y sus fenomenales actuaciones.

Escape from Pretoria (2020)

Basado en una historia real, el drama “Escape from Pretoria” sigue la vida de Tim Jenkin, a quien Radcliffe da vida. Jenkin planea escapar de la Prisión Central de Pretoria después de ser tomado como prisionero político en la era del apartheid. Aunque por momentos la audiencia dijo que parecía un drama genérico, la cinta fue elogiada en gran medida por la crítica y el actor sin duda le dio el toque perfecto al personaje, además de que le dio un giro a su apariencia.

Guns Akimbo (2020)

Ambientada en un mundo futurista, la cinta sigue a Miles (Daniel Radcliffe), un desarrollador de videojuegos que se despierta un día para encontrar armas en sus manos como un concursante involuntario para un peligroso combate a muerte subterráneo. Este fue un proyecto con un alto porcentaje de violencia, sangre y balas voladoras, algo en lo que jamás habríamos imaginado al actor.

Equus

La obra de teatro fue quizá la primera vez que Daniel sorprendió al mundo fuera del personaje de Harry. El actor demostró que ya no era un niño cuando aceptó ser parte de la obra en la que dio vida a Alan Strang. Las escenas fueron algo fuertes debido a que aparecía completamente desnudo con un caballo.

The Lost City of D

El actor interpretará al villano en la cinta dirigida por Adam y Aaron Nee.Estará al lado de nada más y nada menos que Sandra Bullock y Channing Tatum. La historia narra el secuestro de una novelista romántica (Bullock) junto al modelo de la portada de sus libros (Tatum). Aunque aún no hay muchos detalles, los fans están a la expectativa de ver a Raddclife en un papel antagónico.

