Las críticas a Lucerito Mijares prueban que aún tenemos mucho que aprender

A sus 16 años, Lucero Mijares ha conquistado al mundo con su carisma y gran voz.

La adolescente es fruto de la relación de Lucero y Mijares y ha dejado claro que heredó todo su talento musical. Ella ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses y es que poco a poco está abriéndose paso en la industria del espectáculo como sus famosos padres.

Lucerito ha participado en varias ocasiones en la puesta teatral “La jaula de las locas”, demostrando que también tiene talento para la actuación. Eso sí, las imágenes de su transformación física tomaron a todos por sorpresa ya que muchos no sabían que para aparecer en escena, la joven estrella tenía que cambiar su look por completo.

Para esto, Lucerito se pone una peluca pelirroja con rizos, un vestido blanco escotado y maquillaje glamoroso con lo cual luce como toda una diva. Los internautas la llenaron de halagos y buenos deseos para esta etapa de su vida pero también hubo quien sólo se dedicó a criticarla

“Es talentosa pero definitivamente no heredó la belleza de su mamá”. “Parece una versión de Carmelita Salinas o Paquita la del Barrio“. “¿Quién es esa señora? Parece la mamá de Lucero”. “Con tanto dinero que tienen los padres deberían pagarle un asesor de imagen”. “Parece una señora de 40 años. Fatal ese look”. “Gordita y feita necesita un nutriólogo”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

AMAMOS A LUCERO MIJARES CADA DIA UN POCO MAS 🤲🏼❤️‍🩹 pic.twitter.com/y8LATL66hq — Mafe Bonilla 👑🇨🇴 (@MafeBonilla19) August 15, 2021

Ésta no es la primera vez que Lucerito es blanco de burlas y críticas pues los internautas no pierden la oportunidad de atacarla, demostrando que somos una sociedad llena de prejuicios.

Aún tenemos mucho que aprender sobre dejar de criticar mujeres, especialmente cuando son menores de edad. ¿Por qué la sociedad siempre se empeña en señalar y presionar sobre cómo debe verse una para ser “aprobada”?

Las mujeres y las niñas no necesitamos complacer a nadie. No queremos opiniones no solicitadas ni tampoco vivir tratando de darle gusto a los demás.

A lo largo de los años, hemos visto la evolución de Lucerito pero sin importar si se arregla o si se muestra natural, siempre hay quien cuestiona su estilo. Al final, pareciera que su talento y sus buenos valores no importan tanto como su imagen. Insistir que “está descuidada” o que “se ve mal” sólo es una muestra de que estamos condicionados a que las mujeres debemos tener ciertas características que nos hacer ser bellas e interesantes.

En varias ocasiones, la cantante ha dejado claro que ella es feliz tal y como es y que no piensa ceder a las críticas para hacerse un cambio de imagen. Apenas tiene 16 años, sigue conociéndose y explorando su estilo.

El surgimiento de una estrella

Fue en 2019 cuando Mijares lanzó un video musical cantando “Vencer al Amor”, al lado de su hija, dejando a todos boquiabiertos.

El 2020 fue un parteaguas para Lucerito pues compartió escenario con sus padres en varias ocasiones. Mientras que con Lucero lanzó el tema “Gloria a ti”, con Mijares hizo una versión de “El privilegio de amar”.

La música siempre ha estado presente en su vida. En una ocasión, Lucero reveló para la revista People que aún no tiene muy claro si su hija quiere desarrollarse en el escenario pero que decida lo que decida, la apoyará.

Más de este tema

Lucero y su hija se dejan ver sin una sola gota de maquillaje y sorprenden con su belleza

La hija de Lucero y Mijares da una lección sobre lo mucho que le gusta su imagen física

Lucero y Mijares nos han enseñado a cerrar capítulos sin rencores

Te recomendamos en video