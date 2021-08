Estas son las horas que requiere Kylie Jenner para maquillarse y lucir perfecta

Jenner aseguró que necesita un mínimo de tres horas y media para lucir glamorosa.

Kylie Jenner es conocida como la “Mujer Maravilla”, que “lo puede todo” y pocas veces sabe decir que no. Es madre, influencer, empresaria, carismática, soñadora y tiene una de las pieles más radiantes y mejor cuidadas de la farándula estadounidense.

A sus 24 años, Kylie Jenner es adicta al maquillaje y los trucos de belleza, también es muy fanática de las cremas y cosméticos costosos.

Recientemente, Kylie reveló uno de sus secretos mejor guardados para lucir esplendoroso su rostro, que siempre permanezca radiante y como de porcelana.

La magia de las tres horas

Jenner aseguró a todos sus fanáticos que necesita un mínimo de tres horas y media para lucir glamorosa en un evento importante.

Explicó que es el tiempo necesario para siempre “lucir bella y hermosa”. Aunque aclaró que ella es la principal embajadora de su línea de productos Kylie Cosmetics.

Una de las principales estrellas del programa Keeping Up With the Kardashians ofreció en un video en Youtube un tutorial de maquillaje en el que revela el gran esfuerzo que hace casi a diario para su look.

En el video aparece también Ariel Tejada, el maquillador que hace la magia para que Kylie siempre luzca su rostro como el de una muñeca de porcelana.

“Sabes que Kylie, son tres horas de duro trabajo, pero cada segundo vale la pena, se tarda una eternidad y los resultados están a la vista”, comenta Tejada en el documental.

“Lo que más me gusta de trabajar contigo es que siempre lo conviertes en un ambiente divertido”, señaló Ariel, y le dijo a todos los fanáticos: “Como si ella hubiera creado una familia tan hermosa dentro de todos nosotros”.

El año pasado, Kylie Jenner también confesó que en lugar de emplear mascarillas faciales, el humidificador se convirtió en los últimos años en su mejor aliado para mantener su piel hidratada, en especial la del cutis y por eso siempre luce una piel de porcelana.

Por si no lo sabías, el humidificador es capaz de potenciar la luminosidad de la piel gracias a la humedad que produce.

Esto permite que la epidermis retenga menos calor y se mantenga hidratada durante más tiempo.

