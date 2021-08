Britney Spears explica la poderosa razón por la que posa en topples y da una lección

Las cosas en la vida de Britney Spears van mejorando, luego que su padre renunciara a su tutela tras 13 años en los que hizo de su vida un infierno.

La celebridad batalló por años para ser libre, y finalmente el proceso comenzó, y está a un paso de recuperar su vida.

A pesar de todo lo que ha vivido y sigue atravesando, a través de sus redes, la cantante constantemente se muestra bailando, lo que fue su escape en estos años tan duros.

Pero, ahora, ha sorprendido con una serie de fotos en donde posa en topless, y sus fans no entendían nada hasta ahora.

La razón por la que Britney Spears posa en topless

La celebridad se mostró con la parte inferior del bikini, unas botas altas rojas, y tapando sus senos, y explicó por qué ama posar de esta forma.

“No chicos … No me operaron las tetas en solo una semana … ni estoy embarazada … ¡¡¡Tengo tetas en estas fotos porque devoré comida 😋 !!!!”, comenzó explicando.

Aseguró que después de tantos años de cargar con tanto dolor, se siente libre, cómoda, y segura de sí misma al estar sin ropa.

“Es porque nací en este mundo desnudo y honestamente siento que el peso de la voluntad ha estado sobre mis hombros y me ha hecho verme a mí mismo de esa manera”.

Y reflexionó: “Quería verme a mí misma de una manera más ligera … desnuda … como la forma en que nací y para mí, mirar hacia atrás en mis fotos cuando tomo, es una locura la psicología de verme en mi forma más pura da evidencia de que el dolor … duele … las lágrimas … y las cargas pesadas no son lo que soy”.

Y explicó lo bien que se siente siempre al quitarse algunas prendas, tan liberada y feliz.

“Antes de mostrarte más fotos de mi cuerpo… quiero que entiendas mis pensamientos sobre exponer mi piel !!!! En mi opinión, es bastante retorcida la respuesta inmediata de cuando una mujer está sexy…de estar en tu auto y darte cuenta llevas una estúpida camisa de manga larga en verano !!!!”.

“La reacción inmediata a cualquier mujer que hace esto después de quitarse una capa es MALDITA, ME SIENTO MEJOR … ¡¡¡por eso crees que te ves mejor !!!”.

Britney se siente bien con su imagen y da lección de amor propio

Explicó que muchas veces se quitaba parte de sus prendas en sus shows, y la hacían sentirse muy bien.

“He tenido mil millones de shows en los que he hecho eso y para mi horror, uhhh … a veces no me veía tan bien … DEMASIADAS VECES y es vergonzoso, pero en mi imaginación ¡¡¡se sentía genial”.

“Soy una mujer …. una bella … mujer sensible que necesita mirarme en mi forma más pura !!!”, expresó la cantante, y aseguró que no hará topless para siempre.

