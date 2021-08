Jennifer Lopez enseña a llevar los jeans de tiro alto para verse con más curvas

Jennifer Lopez no solo tiene una gran figura sino que sabe potenciarla con sus combinaciones, incluso las más casuales de jeans y camisetas.

No en vano es considerada la diva del Bronx, pues sin importar la situación está siempre bien vestida, y ella ha hecho de los vaqueros una herramienta imprescindible para brillar en su día a día.

Pero no cualquier modelo. La intérprete de On the floor es fanática del tiro alto pues sabe que son los más favorecedores en cualquier tipo de cuerpo, estatura o talla.

Estos afinan la cintura, hacen que las piernas luzcan kilométricas, adelgaza y estiliza en general, dándole atractivo a cualquier look, por lo que todas debemos tenerlos en nuestros armarios.

Las combinaciones de Jennifer Lopez en jeans

JLo tiene un principio muy utilizado para brillar con esta pieza y es que marca siempre su cintura para hacerla mucho más fina. En estos casos, apóyate de blusas dentro del vaquero y un cinturón para potenciar el efecto, tal como explica Vogue.

Además, por su condición de básico de la moda, Jennifer Lopez utiliza sus jeans de tiro alto tanto para ir a compromisos casuales como más formales, solo haciendo un breve ajuste en las prendas.

Por ejemplo, ama al igual que todas mezclarlos con tenis, pero para no lucir muy simple no descuida el uso de accesorios, un buen peinado y maquillaje.

En caso de que sea una cita en la que tenga que elevar el nivel del look solo es cuestión de agregar un blazer pues marca, y mucho, la diferencia.

En todo caso, se cohíbe de llevar prendas oversize en la parte superior e incluso se atreve a probar los crop top para que su torso y figura siempre luzca curvilínea.

