Jennifer Lopez luce de 20 años con este conjunto que deja ver su abdomen plano

Cada aparición pública de Jennifer Lopez llama la atención por su gran sentido de la moda y su habilidad para sacarle provecho a sus atributos.

Es así como a los 52 años, la diva del Bronx parece rejuvenecerse con sus atuendos que mezclan sensualidad, elegancia y frescura, especialmente en estos días de verano.

De hecho, solo ella es capaz de combinar un conjunto totalmente estampado con un crop top revelador y que no solo se vea bien, sino también con clase.

Con esta versátil tendencia apareció en camino para el Day of Indulgence, una fiesta diruna organizada cada año por la productora Jennifer Klein, para la que optó por un ligero traje de camisa oversize abierta y un top descubierto en el área del abdomen.

El toque final se lo puso los accesorios y gafas de sol para hacerlo más chic y moderno de cara a la reunión a la que también asisten otras celebridades, disfrutan de spa y reciben regalos, informó Vogue.

Lo genial de los conjuntos como el de Jennifer Lopez es que son muy versátiles en sus combinaciones

Pues se pueden llevar en un total look, o por separado, así que vale la pena invertir en ellos. El de JLo es de la marca Emilio Pucci, de 4.700 dólares aproximadamente, pero en el mercado se pueden conseguir opciones económicas y con otras prendas tipo shorts o minifaldas.

Esta estética escogida por la intérprete de On the floor se asemeja mucho a los estilos que usó previamente en sus vacaciones por Europa con Ben Affleck, en los que demostró que la elegancia no está peleada con la comodidad.

