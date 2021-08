Jennifer Lopez tiene el vestido más favorecedor para el verano sin importar el tipo de cuerpo

Si imitar el estilo de Jennifer Lopez parecía misión imposible gracias a la gran figura que tiene la diva del Bronx, en sus recientes vacaciones en Europa demostró que puede ser una realidad.

La artista disfrutó de unos románticos días en compañía de su nueva pareja, Ben Affleck, con la que dio paseos en yate, buena comida, fiestas con amigos y compras en tiendas exclusivas.

Precisamente, en uno de sus paseos, la intérprete de On the floor dejó al descubierto uno de los looks más alabadao que presumió ya que tiene todos los atributos de un buen atuendo de temporada: es cómodo, fresco, versátil y luce genial con poco.

Jennifer Lopez y el vestido más imitable en este verano

Según Vogue, la prenda de estilo cut-out que lució JLo ya había triunfado previamente en las pasarelas cuando marcas como Boss rescataron estos detalles recortados en determinadas zonas, que lucen sexis y originales en las vestimentas.

Para este 2021 seguramente permanecerán en diferentes colecciones, pero hay que tener presente la regla máxima al vestirlos: que no se acerque a zonas claves de tu cuerpo como el escote, los glúteos o tu pubis, para mantener la elegancia.

En el caso de Jennifer Lopez optó por un vestido de largo midi muy ligero en la caída, que le permitió andar chic y casual en las calles de Portofino, Italia.

El blanco es un color ideal para una imagen rejuvenecedora estos días y el minimalismo en los accesorios también la hizo lucir muy fresca. El resto lo completó con sandalias bajas y lentes de sol, las alternativas más funcionales para tus atuendos de verano.

