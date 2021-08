Así luce ‘Nandito’, de “María, la del barrio”, a 26 años de la telenovela

En 1995, se estrenaba en México la telenovela María, la del barrio, un clásico de la televisión latinoamericana que marcó el final de la “trilogía de las Marías”, protagonizada por Thalía.

Dentro de esta exitosa ficción, la cantante tiene un hijo llamado ‘Fernando de la Vega Hernández’, mejor conocido por todos como el afable ‘Nando’.

En la trama, la protagonista regala a ‘Nandito’ siendo un bebé durante un momento de desequilibrio.

Tras recuperarse, sufre con la desaparición de su primogénito y lucha por encontrarlo durante años.

Tres lustros después, su hijo reaparece en su vida por azares del destino convertido en un adolescente sin saber quién es su mamá biológica.

No obstante, ella descubre pronto su identidad y lo cuida sin decirle nada inicialmente sobre su parentesco.

Con apenas 16 años de edad, este personaje fue interpretado por Osvaldo Benavides. El actor mexicano llevaba ya varios años actuando en la TV pero con esta producción saltó a la fama.

El aspecto actual de ‘Nandito’, el hijo de Thalía en María, la del barrio

Desde entonces, el intérprete no ha parado de crecer en los foros de grabación. Hoy en día, más de dos décadas después del estreno de melodrama, está convertido en un guapo y exitoso actor de 42 años.

Tras su extraordinaria actuación en María, la del barrio, la cual le valió el premio TVyNovelas al mejor actor joven, Benavides comenzó a encadenar proyectos para el cine, el teatro y la televisión.

En la pequeña pantalla, ha formado parte del elenco de más de una decena de producciones entre series, telenovelas y programas tras dar vida a ‘Nandito’.

Te sigo amando (1996), Preciosa (1998), Soy tu fan (2010-2012), Lo que la vida me robó (2013-2014), A que no me dejas (2015-2016) La bella y las bestias (2018) y El rey del Valle (2018-2019) son algunos proyectos en los que ha actuado.

Sus últimas actuaciones en un formato televisivo fueron como protagonista de la serie de Netflix Monarca (2019-2021) y la novela de Telemundo La suerte de Loli (2021).

Sobre las tablas, ha demostrado su talento en puestas en escena como Trainspotting, Zucco, Duele y Donde los mundos colapsan.

Mientras, en la gran pantalla ha protagonizado varias cintas.

Entre las últimos largometrajes que ha encabezado destacan: Me late chocolate (2013), La dictadura perfecta (2014), Más sabe el diablo por viejo (2018) y Mentada de padre (2019).

El entregado actor además se ha desempeñado como director con la productora Agave Shots. También como escritor y productor de la película SubHysteria (2010); según Imdb.

Sin duda, con mucho talento y esfuerzo, Osvaldo Benavides ha construido una notable carrera en la que logró dejar muy atrás la imagen de ‘Nandito’ y ser reconocido por su versatilidad actoral.

Osvaldo Benavides: sus proyectos y su vida amorosa al presente

En la actualidad, a sus 42 años de edad, Benavides no solo sigue siendo muy apuesto, además continúa triunfando en el mundo de la actuación.

Este año dio el gran salto al mercado estadounidense con éxito. Y es que el actor forma parte del elenco de la cuarta y quinta temporada de la exitosa serie The Good Doctor.

En la trama, protagonizada por Freddie Highmore, encarna al doctor Mateo Rendón Osma, un galeno perteneciente a la organización humanitaria Médicos sin Fronteras.

Por otro lado, en el plano personal, el histrión mantiene una relación sentimental muy plena con la también actriz mexicana Esmeralda Pimentel.

La pareja sostuvo un noviazgo durante dos años hasta 2020. Terminaron en buenos términos y mantuvieron una buena comunicación.

Sin embargo, el amor renació este año y se dieron una segunda oportunidad. Fue el pasado mes de abril cuando hicieron pública su reconciliación con varias publicaciones en redes sociales.

Además de ser su compañera de vida, Pimentel también lo acompaña en la aventura de The Good Doctor. Y es que ella también actuará en algunos episodios de la cuarta entrega.

De todos estos sucesos en su vida y más, el eterno ‘Nandito’ comparte algunos vistazos con sus más de 970 mil seguidores en su perfil de Instagram.

