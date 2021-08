Rosalía denuncia falta de equidad hacia las mujeres en la música

Aunque se ha avanzando en los derechos de la mujer, todavía queda trabajo por hacer y la cantante española Rosalía lo sabe muy bien.

La catalana aprovechó una reciente entrevista como tribuna para hablar sobre la falta de equidad que hay en la industria de la música, que pese a que históricamente ha tenido mucha participación femenina, todavía los tratos no son igualitarios.

Rosalía habló sobre los tratos que reciben los hombres, a diferencia de las mujeres.- Instagram @rosalia.vt.

Rosalía habló sobre las mujeres en la música

Sus comentarios se produjeron para un radio show, Alafoke, realizado en República Dominicana, en donde la artista de 27 años habló sobre diversos temas, incluyendo su relación con Kylie Jenner, el porqué no tiene novio y el panorama musical.

Sobre este último tema, aseveró que “en las canciones donde se hacen remixes, la mujer nunca aparece como la principal, siempre hay dos o tres hombres los que importan”, de acuerdo con Milenio.

“No es tanto lo que las mujeres tengan que hacer, porque las mujeres ya hacen. Tiene que ver más cómo la industria empuja o pone la luz sobre las ellas”, agregó, por lo que en su consideración todavía falta para que puedan alcanzar los mismos niveles de éxito que ellos.

La cantante visibilizó alguna de las cosas que sufren las mujeres de la industria.- Instagram @rosalia.vt.

“Estoy muy agradecida con Sech por haberme invitado a participar en Relación, pero es verdad que aunque yo me siento así por participar en ella, me doy cuenta. Y no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas compañeras”, reveló.

Para Rosalía, “eso hace que al final si no te dan la oportunidad, nunca vas a hacer los números que hace un hombre ni vas a ser tan escuchada como lo es un hombre”, concluyó.

Más de este tema:

Mostrar la ropa interior, la tendencia que Kim, Rosalía y Karol G reviven

Atletas femeninas siguen luchando por pagos justos durante los Juegos Olímpicos

No son piropos: es acoso callejero y ya estamos cansadas de tener miedo de salir de casa

Te recomendamos en video: