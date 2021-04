Mostrar la ropa interior, la tendencia que Kim, Rosalía y Karol G reviven

Karol G y Rosalía son dos de las mujeres más famosas de la música en la actualidad, pero ¿Qué podrían tener en común con Kim Kardashian?. Recientemente sus seguidores notaron que estas celebridades han revivido una de las tendencias más polémicas de los 2000: mostrar su ropa interior.

Karol G, Kim Kardashian y Rosalía reviven esta tendencia

Es bien sabido que Kim Kardashian es una de las famosas más influyentes de la cultura pop en la actualidad, por lo que no es sorpresa que se haya adelantado a revivir una de las tendencias más fuertes de los años dos mil.

Si recuerdas los videos musicales de esta época, sabes que en ese momento el mostrar la parte superior de la ropa interior por encima de los pantalones no era algo extraño. No hay duda de que no es una tendencia que todos se atrevieran a llevar. Sin embargo para las celebridades era de lo más común.

Aunque ya han pasado varios años, la moda de los 2000 ha hecho un regreso triunfal y por lo tanto el mostrar los calzoncillos sobre un pantalón desabrochado, también.

Kim mostró esta tendencia de manera sexy, con un conjunto de falda entibada y top asimétrico amarillo. Su ropa interior de tanga color negro adornado con un dije dorado, sobresalía en su espalda baja.

Prueba de ello, es que ahora Karol G y Rosalía han llevado esta tendencia también, pero de una forma diferente a la de Kim, pues ellas prefieren un look más masculino y urbano.

Por su parte Rosalía llevó unos vaqueros desabrochados para mostrar unos calzoncillos de tiro alto color blanco. La cantante combinó esta prenda con un top deportivo blanco y una camisa beige.

Karol G, celebró su triunfo en la pasada edición de los Latin American Music Awards con un look de ropa interior masculina blanca, sobresaliendo por encima de pantalones de mezclilla rotos. Además de un top de tela metálica adornado con cadenas que dejó al descubierto su torso.

Después de ver a estas divas de la música urbana llevar esta tendencia, podemos augurar que será el look que muchas más artistas llevarán durante el resto del año, haciendo un guiño a la estética de principios de esta década.

