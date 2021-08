Las atrevidas combinaciones de la princesa Diana con las que hizo enfurecer a la Reina

Hasta el día de hoy, la princesa Diana es considerada una de las figuras más emblemáticas de la realeza gracias a su trabajo altruista y su nobleza. Filántropa, madre amorosa y mujer que se atrevió a romper los absurdos protocolos impuestos por la Reina.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la princesa fue conocida por usar una amplia gama de modas coloridas, elegantes y atrevidas en las que muchos todavía se inspiran en la actualidad.

No es de extrañarse que en su momento hayan sacado de quicio a la Reina pues un royal tiene que seguir ciertas reglas de etiqueta para no llamar la atención como lo hizo ella.

El famoso delineador azul

La mirada nostálgica de la princesa Diana fue acentuada por un delineador azul que coincidía perfectamente con sus ojos. Sin embargo, mientras más tiempo pasaba en el ojo público, Lady Di tuvo que dejarlo para optar por tonos más neutros por órdenes de la reina.

Por si fuera poco, le gustaba experimentar con sombras verdes y azules. Ante la Familia Real, el comportamiento de Diana era bastante atrevido e inapropiado y consideraban que no era correcto para una princesa cambiar su aspecto cada cinco segundos.

Estilo ochentero

La princesa Diana realmente adoptó el estilo de la década de 1980 con este vestido con hombreras. En otro look icónico de 1985, la princesa Diana eligió este vestido de cintura caída con estampado de estrellas para otro evento en Italia. El vestido incluso tenía hombreras, una firma de aquella década.

Rojo y morado: la combinación más atrevida

La princesa Diana era conocida por adorar los colores. En varias ocasiones optó por combinar el rojo y el morado de diferentes formas. Uno de los momentos más icónicos fue durante una visita al Taj Mahal en India en 1992.

Como señaló The New York Times, el morado a menudo se asocia con la riqueza, el poder y la realeza, pero aparentemente en el siglo XVI, la reina Isabel I prohibió que cualquier persona que no fuera pariente real cercano usara púrpura.

Escotes reveladores

Algunos de sus escotes eran tan reveladores que la princesa solía colocar un bolso para disimular cuando era necesario. También usaba collares extra grandes que permitían ocultar su piel. La prohibición de los escotes es más una cuestión de “dar una buena imagen” para que los paparazzis no se aprovechen de una situación vergonzosa.

De acuerdo con los protocolos, el escote debe ser sutil. Un escote pronunciado sería grosero para una mujer de la realeza, pero a veces hay que romper algunas reglas como lo hizo Diana.

Medias de color

Una de las reglas de vestimenta que las mujeres de la realeza deben seguir es el uso de medias nude que luzcan discretas. Para todos los eventos reales, la Reina exige que los miembros de su familia que sean mujeres y sus invitadas, usen medias. La princesa Diana rompió con el protocolo al optar en ocasiones por medias rojas o de colores.

Trajes masculinos

La princesa Diana estaba a favor de la moda andrógina. Desde pequeñas, las mujeres de la realeza crecen soñando con usar vestidos como en los cuentos. Esta es una tradición que persiste hasta el día de hoy pero Diana se atrevió a vestir con traje y esmoquin, incluyendo corbatas y pajaritas.

