Los miedos de Camilla Parker Bowles tras la muerte de la princesa Diana

No es un secreto que el matrimonio de la princesa Diana con el príncipe Carlos estuvo plagado de escándalos, asuntos sin resolver y el triste hecho de que nunca estuvieran realmente tan enamorados como la prensa predicaba.

El final fue más trágico para Diana que para Charles. Se divorciaron en 1996 pero ella murió un año después en un extraño accidente automovilístico junto a su entonces pareja, Dodi al Fayed. En 2005, Carlos y Camilla hicieron oficial su relación pero ellos estuvieron juntos desde mucho antes de la muerte de Diana.

La historia de Carlos y Camilla se remonta a 1971, cuando una amiga en común los presentó. SIn embargo antes de Carlos, Camilla estaba con Andrew Parker Bowles, quien la engañó con otra mujer por lo que vio en el príncipe la oportunidad perfecta para vengarse de él.

El amor entre ambos fue casi inmediato pero ella no dejó a Andrew y él se comprometió con Diana Spencer. Camila no podría convertirse en esposa de Carlos, porque no pertenecía a una familia suficientemente aristócrata. Además, era católica y no era virgen, lo cual era un requisito impuesto por la familia de Carlos.

Por otro lado, el padre de Camilla intervino para evitar dicha relación, presionando a Andrew para que este le pidiera matrimonio a su hija.

Diana experimentó lo que ella llamó "algunos de los años más felices de su vida" tras el nacimiento del príncipe Harry, en 1984. Por desgracia, la felicidad no duró mucho tiempo ya que en 1986, el Príncipe Carlos inició un amorío "oficial" con Camilla Parker, lo que terminó por destrozar el corazón de la princesa Diana.

Camilla Parker habló en 2017 por primera vez a la prensa de la época en que fue 'la otra' en el matrimonio de la princesa Diana y del momento en que se hizo público su romance con Carlos.

En una entrevista para la revista You Magazine, Parker reveló cómo se convirtió en prisionera en su propia casa: "Fue horrendo", dijo.

"Me sentía prisionera en mi propia casa", recuerda la ahora duquesa de Cornualles refiriéndose a lo que sintió cuando se destapó su amorío con Carlos en los medios de comunicación.

Camilla vivía prácticamente escondida por el acoso de la prensa y se convirtió en una de las mujeres más odiadas los británicos. "Durante más de un año, cuando vivíamos en Middlewick House, yo no podía ir a ninguna parte", afirmó. Según Camilla, el dolor que sintió ante el acoso de los paparazzis "no se lo desearía ni a su peor enemigo".

Para Camilla, aparecer en los actos oficiales le enfermaba, especialmente a los servicios religiosos en honor a Lady Di. La presión era demasiada para ella pues sabía que si acudía, los británicos enfurecerían y si no lo hacía, lo considerarían un acto de cobardía.

Fue así como Parker terminó optando por el ostracismo, que es una forma de destierro.

Camilla y Carlos contrajeron matrimonio el 9 de abril de 2005. A la Reina no le quedó otro remedio que aceptar la oficialización de la relación y la pareja obtuvo la bendición del arzobispo de Canterbury pero no salieron al famoso balcón del palacio para saludar al pueblo como es tradición.

Parker tampoco adoptó el título de "princesa" -algo que fue calificado como "un acto inteligente"- pues prefirió quedarse con el título de duquesa de Cornualles.

A pesar de que hoy se ha ganado a pulso su sitio y ha demostrado ser una mujer inteligente -o que al menos supo adaptarse a las normas- la cuarta temporada de The Crown, no sólo reavivó el odio hacia ella y el príncipe Carlos, sino también el "fantasma" de Diana, situación que han tenido que aprender a manejar.

