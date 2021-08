8 galanes que nos han hecho tan adictas a las series turcas

Las series turcas han acaparado la atención del mundo y con justa razón: sus tramas están llenas de drama e intriga, además de que no puede faltar el factor del romance.

Los escenarios cautivan al primer vistazo y como espectadores, terminamos sumergiéndonos en la cultura y tradiciones de Turquía, uno de los rincones más fascinantes del mundo.

Por si fuera poco, suelen tener un elenco conformado por talentosos actores y eso incluye protagonistas guapos y carismáticos. Sin duda, son una poderosa razón para volvernos adictas a las series turcas.

Engin Akyürek

Engin Akyürek es uno de los consentidos del público por su gran carisma y galanura. Su participación en series como “La hija del embajador” (cuyo título original es Sefirin Kızı) y “¿Qué culpa tiene Fatmagül?” (Fatmagül’ün Suçu Ne? ) lo han posicionado en la cima, a nivel internacional.

El actor ha ganado varios premios a lo largo de su carrera. Se llevó el galardón a Mejor actor en el “Seoul International Drama Awards 2015 por su actuación en Kara Para Aşk. También fue nominado a Mejor actor en los Premios Emmy Internacional.

Can Yaman

Actor, modelo, y abogado turco, definitivamente Can Yaman no puede faltar en la lista. Conocido por series como Erkenci Kus (Early Bird), Bay Yanlis (Mr. Wrong) y Sandokan, el actor ha demostrado tener todo para seguir triunfando en proyectos ambiciosos.

Yaman ganó un Golden Butterfly Award por su papel en la serie Erkenci Kuş en 2018. Por si fuera poco, habla turco, italiano, alemán, inglés y está aprendiendo español. No hay pierde con este galán.

Tolga Sarıtaş

Sarıtaş es un actor turco que también ha ganado gran reconocimiento del público. Es conocido por sus papeles como Şehzade Cihangir en Muhteşem Yüzyıl, Ali Mertoğlu en Güneşin Kızları y Yavuz Karasu en el exitoso drama Söz.

Además de su carrera como actor, este galán de 30 años ha aparecido en muchas campañas publicitarias.

Serkan Cayoglu

Este actor de origen ruso alemán ha enamorado al mundo con su galanura y gran talento en pantalla. Ha protagonizado series como Kiraz Mevsimi, Yeni Hayat, Halka and Wolf. Tiene una preparación muy completa pues estudió una carrera en el Departamento de Economía de la Universidad de Erlangen en Alemania y posteriormente tomó lecciones de actuación en la Ümit Çırak’s Modern Acting Techniques Atelier. Además ha también ha hecho carrera como modelo.

Burak Özçivit

Además de actor, también es modelo y es conocido por su papel en Kara Sevda (2015-2017), una de las series turcas más exitosas del mundo, vendida a más de 110 países. La producción se llevó el premio Emmy Internacional en 2017​. También ha estado en otras series como Kuruluş: Osman, la cual ha batido récords de audiencia.

Este guapo turco ha recibido numerosos reconocimientos, con un total de 23 premios de los cuales ha ganado 18.

Cagatay Ulusoy

Kıvanç Tatlıtuğ

Kıvanç es uno de los hombres más cotizados en Turquía por su gran carisma, atractivo físico y talento histriónico. Ha ganado varios premios a lo largo de su carrera como dos galardones Golden Butterfly a mejor actor y el reconocimiento a Best model of Turkey y Best model of the World en 2002 gracias a su carrera de modelo.

Es uno de los actores más reconocidos por su participación en series como Kuzey Güney o Aşk-ı Memnu.

Instagram/ Kıvanç Tatlıtuğ



Kerem Bursin

Más de este tema

“Hercai”, el drama que no puedes perderte si amas las novelas turcas

Así ha sido la transformación de Engin Akyürek desde sus inicios

La historia de amor de Sancar y Nare en “La hija del embajador”

Te recomendamos en video