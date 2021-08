Karen Bejarano tras revelar experiencia en TVN: “Tenía miedo de ser apuntada como la conflictiva”

Su participación en el podcast La Hora Mediática, sin duda ha dado de qué hablar. Karen Bejarano formó parte de una distendida conversación en la que repasó algunos aspectos de su carrera en televisión, incluyendo su paso por el matinal de TVN y el polémico episodio protagonizado por José Miguel Viñuela en el Mucho Gusto.

Sobre el programa de TVN, aseguró que los primeros meses “fueron entretenidos”, pero que todo cambió “de un mes para otro”. “No hubo buena vibra con la gente que fue entrando, me empecé a sentir cada vez más incómoda, me terminé yendo, renunciando”, señaló.

También abordó su relación con Ignacio Gutiérrez, con quien protagonizó una discusión durante una reunión de pauta que terminó con su salida del matinal. Karen Bejarano explicó que no tuvo una relación “más allá de lo que se vivía dentro del set”, y reconoció que le incomodaban las maneras en que el animador manejaba los tiempos en que funcionaba el panel.

“Era un poco violenta la forma de golpear la mesa para que uno se callara o para decirte ‘no más’“, dijo. Un tema del que habló Ignacio Gutiérrez tras ser consultado por el programa Me Late.

Karen Bejarano alzó la voz

Tras las repercusiones que generaron sus dichos, Karen Bejarano alzó la voz a través de redes sociales, aclarando que respondió “a las preguntas que se me hicieron en el podcast La Hora Mediática“. “No salí hablando de ningún tema porque se me ocurrió reflotarlo, porque quiera colgarme de alguien (era lo más básico para atacarme), o para buscar trabajo en televisión“, dijo.

La cantante explicó que con su tratamiento psicológico aprendió a dejar de sentir culpa, pero que aún así evitó decir ciertas cosas por temor. “Si antes no había dicho nada, era por varias razones. No quería dañar al equipo con el que había trabajado porque tenía miedo de ser apuntada como la conflictiva, miedo a que se dijera que quería generar prensa, miedo de que nadie me creyera; de que mis compañeros (que fueron testigos) no fueran capaces de avalar mi testimonio para no perder sus pegas… en fin”, agregó.

Karen Bejarano tras sus dichos en podcast – Instagram

Adicionalmente, Karen Bejarano remarcó que cometió un error al no “ponerme como prioridad y buscar la excusa de que otros sufrirían si yo hablaba o que era mejor quedarse calladita y no hacer ningún tipo de ruido”.

“¡Lo siento! No pienso volver a sentirme culpable por decir lo que me ha pasado nunca más en la vida. Y tengo todo el derecho de decir lo que pienso y creo sin faltarle el respeto a nadie. Hablé desde mi experiencia personal y fui honesta“, sentenció.