Ignacio Gutiérrez tras dichos de Karen Bejarano: “Le pedí disculpas”

Polémica causaron las recientes declaraciones de Karen Bejarano en el podcast La Hora Mediática, en donde aseguró que no le gustaría volver a trabajar con Ignacio Gutiérrez nunca más. Sus palabras surgieron tras ser consultada por sus mejores y peores experiencias en los matinales de la televisión chilena, contexto en el que recordó su paso por TVN.

La cantante aseguró que los primeros meses fueron entretenidos, pero que la situación cambió de un mes para otro, especialmente con la llegada de otros panelistas. En ese momento, le preguntaron por su relación con Ignacio Gutiérrez, con quien protagonizó una discusión durante una reunión de pauta que terminó con su salida del programa.

Karen Bejarano aclaró que no se conocieron mucho, y reconoció que sintió incomodidad con “algunas formas en las que él manejaba los timings en que funcionaba el panel a la hora de hacer preguntas o dar alguna opinión”. “Era un poco violenta la forma de golpear la mesa para que uno se callara o para decirte ‘no más’“, dijo.

Posteriormente, aseguró que en la actualidad escogería mejor sus trabajos, y que no le gustaría volver a trabajar con Ignacio Gutiérrez nunca más. “Ahora mis ‘no’ son mucho más tajantes, así que si me querían preguntar si volvería a trabajar con él, definitivamente no me gustaría trabajar con él, nunca más“, señaló.

Ignacio Gutiérrez respondió

Tras las declaraciones de Karen Bejarano, Me Late se contactó con el animador para conocer sus impresiones. Al respecto, Ignacio Gutiérrez explicó que conversó con la cantante después y que el tema “quedó superado”.

“Yo hablé con ella después y quedó todo superado. Le pedí disculpas por no saber lo que estaba pasando y estar solo preocupado de la Chiqui (debido a la pérdida que sufrió la comediante en el año 2018)”, escribió por interno a Paula Escobar.

Sin embargo, no es primera vez que el animador se refiere al tema. En junio pasado conversó con el programa de TV+, a propósito de las declaraciones de Hugo Valencia, en torno a los golpes en la mesa que molestaban a los panelistas del matinal de TVN.

“Eso fue cuando teníamos un panel con nueve personas, que era harto (…) Había un minuto en que yo no indicaba con el dedo, sino que golpeaba la mesa. Y en un minuto, claro, cuando estás en situaciones más simpáticas, eso fluye”, dijo al respecto.

Además, aclaró que un tiempo después dejó de utilizar aquella práctica, “porque a veces se notaba medio brusco“. Respecto a su discusión con Karen Bejarano, comentó que lo conversó con ella. “Ella estaba pasando un muy mal momento y yo no me di cuenta, porque no éramos tan cercanos. Me quedé entrampado emocionalmente, yo no vi nada más que la situación que estaba viviendo la Chiqui (Aguayo)”, señaló.

“Lo que le puedo decir a Karen -y se lo dije en su minuto- es que si yo no fui capaz de ver o ella no me contó tampoco que estaba con problemas, le pido disculpas de algo involuntario. Pero tampoco es mi rol tener que ir a indagar qué está pasando cada uno en sus casas”, agregó.