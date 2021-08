Karen Bejarano tras su paso por TVN: “No me gustaría trabajar con Ignacio Gutiérrez, nunca más”

Karen Bejarano fue la nueva invitada al podcast La Hora Mediática, espacio en el que repasó su carrera en televisión, incluyendo su paso por el matinal de TVN. Recordemos que la cantante formó parte del programa hasta el año 2018, pues presentó su renuncia tras una discusión con Ignacio Gutiérrez.

Durante su participación en el podcast, afirmó que los primeros meses “fueron entretenidos“, pues también conocía a sus animadores de ese entonces, Cristián Sánchez y María Luisa Godoy. Sin embargo, aclaró que todo cambió “de un mes para otro”.

“Me empecé a incomodar porque el ambiente en el estudio empezó a hacerse distinto, a cortarse con tijeras“, señaló, según consigna Fotech. Además, comentó que “no hubo buena vibra con la gente que fue entrando, me empecé a sentir cada vez más incómoda, me terminé yendo, renunciando”.

“Fue triste ver que las energías fueron cambiando”, agregó, indicando que optó por priorizar su salud mental, “dar un paso al costado, y respetarme a mí, porque si te faltan el respeto en algún momento, uno tiene que ser capaz de poner un stop antes de seguir permitiéndolo“.

Karen Bejarano no volvería a trabajar con Ignacio Gutiérrez

Consultada por su relación con Ignacio Gutiérrez, con quien se supo que tuvo una discusión durante una reunión de pauta, Karen Bejarano explicó: “Fuimos compañeros de programa, fue una experiencia laboral más en mi vida”.

En este sentido, aclaró que no se conocieron mucho. “No tuve una relación más allá de lo que se vivía dentro del set, no fue un compañero con el que tuve una relación fuera de cámara. Para mí fue un poco incómodo algunas formas en las que él manejaba los timings en que funcionaba el panel a la hora de hacer preguntas o dar alguna opinión. Era un poco violenta la forma de golpear la mesa para que uno se callara o para decirte ‘no más’“, agregó.

La cantante se refirió a un tema que fue abordado por Hugo Valencia durante su participación en Me Late Prime. En aquella oportunidad, el periodista comentó que los panelistas se molestaban cuando les tocaban la mesa para guardar silencio.

Karen Bejarano explicó que en la actualidad está más grande. “Creo que elegiría mejor los lugares donde trabajar, que no tomaría a la ligera la hora de elegir un equipo y no entraría a un lugar por entrar o por las lucas“, dijo. Por otra parte, aclaró que no le gustaría volver a trabajar con Ignacio Gutiérrez nunca más. “Ahora mis ‘no’ son mucho más tajantes, así que si me querían preguntar si volvería a trabajar con él, definitivamente no me gustaría trabajar con él, nunca más“, señaló.