Hugo Valencia reveló detalle que afectaba a panelistas del matinal de TVN: “Nos molestaba a todos”

El pasado miércoles, Hugo Valencia estuvo reemplazando a Sergio Rojas en Me Late Prime, debido a unas molestias presentadas por el periodista. Durante su participación en el programa, realizó algunas intervenciones sobre los temas que abordaron, como la supuesta crisis que se viviría dentro del matinal de TVN.

En el espacio conducido por Daniel Fuenzalida, se refirieron a los posibles cambios dentro del Buenos Días a Todos, además de algunas polémicas como la aparente tensión entre Ignacio Gutiérrez y Gino Costa.

“Acá en el caso de Gino, hay una frase muy divertida que entregó en una entrevista, porque responde -que fue harto rumor- ‘yo no tuve problemas con él’. En el fondo él siempre pone el acento en que es él el que no tenía conflictos, pero está traspasando la responsabilidad a Ignacio Gutiérrez”, dijo Andrés Caniulef.

Hugo Valencia se refirió a los conflictos en el matinal de TVN – TV+

Tras los dichos del periodista, Daniel Fuenzalida preguntó los motivos del conflicto. En ese momento, Caniulef le dio el pase a Hugo Valencia, quien recordemos formó parte del matinal de TVN hasta el año 2020.

Hugo Valencia: “Nos molestaba a todos por parejo”

Luego que lo interpelaran para dar su opinión, Hugo Valencia se refirió al supuesto conflicto entre los comunicadores. “Lo primero, es que Gino dice la verdad. Él dice que no era, no es y dudo que sea amigo de Nacho (Gutiérrez). Eso es una realidad. Lo segundo, voy a decir lo que vi y lo que escuché. Siempre ahí en el set, buenas palabras de Nacho para con Gino. O sea, empoderándolo, diciéndole cosas como buenas, de que tenía que avanzar, crecer, etc. Distinto es lo que a Gino le puede haber llegado por detrás, de cosas que pueden haber ocurrido con Ignacio“, dijo en un comienzo.

Sin embargo, no fue lo único que contó, ya que también reveló un aspecto que molestaba a todos los panelistas cuando él formó parte del matinal de TVN. “Sí había algo real y que nos molestaba a todos por parejo y era que… (golpeó la mesa)”, señaló. “¿Que te callaran?”, pregunto Fuenzalida. “Sí poh, a todos. A todos“, aseguró.

“Karen Bejarano lo contó…”, dijo – TV+

“Tú estabas en tu posición y alguien iba a hablar, y te golpeaban la mesa como ‘quédate callado porque está hablando otra persona’. Se supo una vez que la Karen Bejarano. Ella lo contó… Ahí transparentó. La Karen dijo y nos encaró a todos los panelistas. Dijo ‘digan la verdad, si acá todos lo hablamos, que nos molesta cuando nos golpean la mesa‘. Fuimos todos bien cobardes. Lo reconozco”, detalló.

“Esos conflictos dan cuenta de cómo se están viviendo las cosas dentro de los programas. Y Hugo nos puede contar detalles de lo que ocurre ahora en la actualidad (en el matinal de TVN)”.