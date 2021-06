“Me hubieras preguntado”: Pamela Díaz tras aparición de Hugo Valencia en “Me Late Prime”

Un llamativo momento fue el que se vivió el pasado miércoles en un nuevo capítulo de Me Late Prime, cuando Pamela Díaz se refirió a la presencia de Hugo Valencia en el programa. El periodista fue invitado como reemplazo de Sergio Rojas, quien tuvo que ausentarse debido a algunas molestias.

Al comienzo del espacio, Daniel Fuenzalida presentó a sus panelistas, incluyendo al conductor de Que te lo Digo. “Bienvenida Pamela Díaz, Andrés Caniulef y Hugo Valencia, que viene esta noche con nosotros. Sergio Rojas tenía algunos dolores”, dijo, siendo interrumpido por el periodista, quien además de entregar detalles sobre el estado de su colega, agradeció la invitación al programa.

En ese momento, la Fiera se dirigió al animador con un particular comentario. “Te voy a contestar acá. Primera vez que estoy con Hugo, no me cae muy bien al igual que el otro niño. Me habría encantado que me hubieras preguntado”, señaló, ante la sorpresa del conductor, quien aseguró que “no sabía eso”.

Hugo Valencia y Andrés Caniulef en “Me Late Prime” – TV+

Hugo Valencia a Pamela Díaz

Tras las palabras de la animadora, Hugo Valencia le preguntó cuál hubiera sido su respuesta, en caso de que le preguntaran por su participación en Me Late Prime. Sin embargo, Pamela Díaz contestó sin tapujos. “Hubiese dicho que sí, no le quito la pega a nadie“, sostuvo.

“Eso habla muy bien de Pamela Díaz”, replicó Hugo Valencia. Daniel Fuenzalida se manifestó nuevamente, indicando que “no sabía que se caían mal“. No obstante, el periodista lo corrigió pidiendo que no hablara en plural. “A mí la Pamela no me cae mal. La encuentro simpática. Te lo juro por Dios”, señaló.