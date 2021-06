Ignacio Gutiérrez por antiguo conflicto con Karen Bejarano: “Le pido disculpas de algo involuntario”

Ya son varias las aristas que se han desprendido a raíz de los supuestos conflictos dentro del Buenos Días a Todos. Y es que conforme avanzan los días, surgen nuevos detalles sobre antiguos episodios, tal como el que dio a conocer Hugo Valencia en Me Late, cuando comentó que había un detalle que afectaba a todos los panelistas del matinal.

“Sí había algo real y que nos molestaba a todos por parejo y era que… (golpeó la mesa)”, señaló. “¿Que te callaran?”, preguntó Fuenzalida. “Sí poh, a todos. A todos“, contestó este.

“Tú estabas en tu posición y alguien iba a hablar, y te golpeaban la mesa como ‘quédate callado porque está hablando otra persona’. Se supo una vez que la Karen Bejarano. Ella lo contó… Ahí transparentó. La Karen dijo y nos encaró a todos los panelistas. Dijo ‘digan la verdad, si acá todos lo hablamos, que nos molesta cuando nos golpean la mesa‘. Fuimos todos bien cobardes. Lo reconozco”, detalló.

Ignacio Gutiérrez se disculpó

En el capítulo de Me Late del pasado jueves, los panelistas abordaron varios de los tópicos que han surgido durante los últimos días. En este contexto, establecieron un contacto con Ignacio Gutiérrez, quien dio a conocer su opinión en torno a los acontecimientos.

Sobre el tema de los golpes en la mesa, el periodista explicó: “Eso fue cuando teníamos un panel con nueve personas, que era harto (…) Había un minuto en que yo no indicaba con el dedo, sino que golpeaba la mesa. Y en un minuto, claro, cuando estás en situaciones más simpáticas, eso fluye”.

Además, aclaró que un tiempo después dejó de utilizar aquella práctica, “porque a veces se notaba medio brusco“. Ignacio Gutiérrez dijo entender a los panelistas que se sintieron afectados y luego repasó el caso de Karen Bejarano, quien dejó el matinal tras un desencuentro en una reunión de pauta.

El periodista se disculpó con Karen Bejarano “por algo involuntario” – TV+

“Yo después lo hablé con Karen. Ella estaba pasando un muy mal momento y yo no me di cuenta, porque no éramos tan cercanos. Me quedé entrampado emocionalmente, yo no vi nada más que la situación que estaba viviendo la Chiqui (Aguayo)”, dijo, refiriéndose a la pérdida que tuvo esta última.

“Lo que le puedo decir a Karen -y se lo dije en su minuto- es que si yo no fui capaz de ver o ella no me contó tampoco que estaba con problemas, le pido disculpas de algo involuntario. Pero tampoco es mi rol tener que ir a indagar qué está pasando cada uno en sus casas”, detalló.