¿Quién será el nuevo tutor de Britney Spears? Lo que debes saber de la renuncia de Jamie Spears

El mundo alzó la voz en contra de la tutela de Britney Spears y aunque las esperanzas parecían desvanecerse, el padre de la cantante, Jamie Sepears, afirmó estar dispuesto a ceder el puesto.

El mundo del espectáculo revolucionó hace varias semanas después de que, por primera vez en años, la “Princesa del Pop”, tuviera la oportunidad de relatar su experiencia bajo la tutela de su padre.

La princesa del pop tuvo la oportunidad de hablar y revelar detalles del tipo de vida que lleva desde que su padre, Jamie Spears, lleva el control de diversos aspectos de su vida, como es el de su patrimonio de $ 60 millones.

La cantante habló por más de 20 minutos para explicar que lleva una vida en la que no se siente feliz y califica la tutela como “abusiva”.

“Quiero poner fin a la tutela y no quiero que me evalúen por una condición previa. Me hace sentir como si estuviera viviendo en un programa de rehabilitación y no en mi casa”, dijo la celebridad ante la jueza.

La artista admitió que siempre ha afirmado que se encuentra feliz a sus fanáticos, sin embargo la realidad es que ha mantenido una vida deprimida.

Aunque el duro relato de la artista conmocionó a millones de personas en el mundo, la juez rechazó su petición de ser liberada de la tutela de su padre, por lo que las esperanzas parecían esfumarse.

Sin embargo, este jueves, 12 de agosto, Jamie Spears dijo que renunciará a la tutela, sin embargo esto deberá cumplir un proceso para realizar la transición.

¿Cómo será la nueva tutela de Britney Spears?

Tras el anuncio emitido por el padre de la estrella pop, muchas preguntas surgen al respecto. Esto se debe a que Britney seguirá bajo un régimen de tutela, sin embargo, la liberación de su padre es considerada una gran victoria.

Así lo afirmó el abogado de la cantante en un comunicado.

“Celebramos que el señor Spears y su abogado hayan admitido en una declaración que debe dejar su puesto”, destacó Mathew Rosengart, abogado de la artista.

Ahora bien, el proceso debe cumplir con determinados protocolos para que el nuevo tutor de Britney asuma su rol y el señor Spears abandone definitivamente el puesto que ocupó por 13 años.

“El señor Spears quiere trabajar con el tribunal y con el nuevo abogado de su hija para preparar una transición ordenada hacia un nuevo tutor“, reza el documento legal emitido por el equipo de Jamie Spears.

En la última petición realizada por el abogado de Britney, la solicitud señalaba al experto en contabilidad forense, Jason Rubín, como candidato a controlar las finanzas de la artista, de modo que salieran del control del señor Spears.

Britney Spears posee 56,3 millones de dólares en propiedades y cerca de 2,3 millones en efectivo que hasta la actualidad son controlados por su padre.

“La señora Spears sostiene respetuosamente que, dado que la Corte reconoció en la audiencia del 14 de julio de 2021 que tiene capacidad suficiente para elegir a su propio asesor legal, también tiene capacidad suficiente para hacer esta nominación”, citó la petición.

De esta manera, es posible que Rubín se convierta en el nuevo encargado de la cuantiosa fortuna de la artista.

