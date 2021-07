“Es una violación de los derechos humanos”: Madonna exige fin de la tutela de Britney Spears

En las últimas semanas, el nombre de Britney Spears ha estado más vivo que nunca en las redes sociales después de que dio una contundente declaración en la que describió su vida bajo la tutela de su padre.

La princesa del pop tuvo la oportunidad de hablar y revelar detalles del tipo de vida que lleva desde que su padre, Jamie Spears, lleva el control de diversos aspectos de su vida, como es el de su patrimonio de $ 60 millones.

La cantante habló por más de 20 minutos para explicar que lleva una vida en la que no se siente feliz y califica la tutela, bajo la que se encuentra desde hace 13 años, como “abusiva”.

“Quiero poner fin a la tutela y no quiero que me evalúen por una condición previa. Me hace sentir como si estuviera viviendo en un programa de rehabilitación y no en mi casa”, dijo la celebridad ante la jueza.

La artista admitió que siempre ha afirmado que se encuentra feliz a sus fanáticos, sin embargo la realidad es que ha mantenido una vida deprimida.

Pese al drama que expuso y al contundente movimiento que se manifestó en redes sociales con el hashtag #FreeBritney, la jueza encargada del cao no le otorgó la libertad de la tutela a la artista.

Madonna alza la voz en apoyo a Britney Spears

El mundo del espectáculo se revolucionó con el dramático relato de la artista, quien afirmó que no solo manejan su fortuna, sino que le impiden desarrollar su vida, casarse y tener hijos.

Esto hizo que diversos artistas se unieran al movimiento #FreeBritney y manifestaran su apoyo. Entre ellos destacaron Justin Timberlake, Paris Hilton, Miley Cyrus, Katy Perry, Mariah Carey y Christina Aguilera.

Pero si una voz tiene peso en el mundo pop es el de la “Reina del Pop”, Madonna, quien no solo fue un referente para Britney, sino que compartió escenario con ella.

La artista pidió que Britney fuera una mujer libre y aseguró que lo que vive es una violación de los derechos humanos.

“Devuélvanle la vida a esta mujer. ¡La esclavitud fue abolida hace tanto tiempo! Muerte al codicioso patriarcado que ha estado haciendo esto con las mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, vamos a sacarte de la cárcel!”, manifestó en su cuenta de Instagram.

