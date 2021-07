Revelan que el padre de Britney Spears la llama “gorda” y “mala madre”

La lucha de Britney Spears por ser una mujer libre continúa después que un juez de la justicia estadounidense dictaminara que debe continuar bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears, quien controla su vida desde hace 13 años cuando tuvo una crisis emocional.

Desde entonces, la intérprete de Baby one more time no puede tomar decisiones por su cuenta como casarse, tener hijos o disponer de su fortuna, por lo que en las redes sociales iniciaron un movimiento llamado Free Britney, que cada vez saca a la luz más detalles íntimos familiares.

La cantante rompió el silencio frente a la justicia, pero no le bastó para obtener su libertad.- Instagram @britney_spears33.

De hecho, la más reciente revelación vino de parte de una amiga cercana de los Spears a The New Yorker, citada por People, quien afirma estar presente en una ocasión cuando el padre de la cantante se refirió a ella como “gorda”, “puta” y “mala madre”.

“Jamie dijo: ‘Bebé’… y pensé que iba a decir: ‘Te amamos, pero necesitas ayuda’. Pero lo que dijo fue: ‘Estás gorda. Papá te pondrá a dieta y te pondrá un entrenador, y volverás a estar en forma”, afirmó Jacqueline Butcher a la publicación.

Las ofensas del padre de Britney Spears comenzaron poco después de tener su tutela legal

No obstante, todavía el hombre seguiría siendo muy controlador con la también actriz y bailarina puesto que en los tiribunales afirmó estar deprimida, aunque aparenta estar bien.

“El control que tenía sobre alguien tan poderoso como yo, amaba el control de lastimar a su propia hija en un 100.000%. Le encantaba”, dijo la diva del pop.

Los padres de Britney Spears se separaron por comportamiento errático y abuso verbal de Jamie hace varios años.- Instagram @britney_spears33.

Por la misma línea van las declaraciones de Butcher, que también aseguró que él estaba empujándola hacia los límites para hacer su regreso al espectáculo como invitada al programa How i met your mother.

“Él le hablaba en su cara, diciéndole que era una prostituta y una madre terrible”, dijo y además añadió que durante los primeros años de su tutela constantemente su padre gritaba “¡Soy Britney Spears!”.

