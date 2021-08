Famosos mexicanos que tienen buena relación tras separarse

La sociedad se ha encargado de hacernos creer que una ruptura amorosa es “lo peor que te puede pasar”. Por alguna razón asume que una mujer que se divorcia o se separa de su pareja, está condenada a quedarse sola por el resto de su vida. La realidad está muy lejos de eso.

Quizá puedas sentir que has tomado la decisión equivocada, que hay algo mal contigo o que estás decepcionando al mundo pero cuando te das cuenta del peso que te has quitado de encima, entiendes que no tienes que cumplir con expectativas ajenas y que tu bienestar debe ser una prioridad.

Una ruptura siempre es difícil y da miedo volver a comenzar. Sin embargo, si algo aprendemos conforme retomamos el camino es que es mejor una divorcio que un matrimonio infeliz.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

El anuncio del divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann a principio de 2020 tomó a todos por sorpresa. A pesar de que parecían estar bien juntos, decidieron que lo mejor era tomar caminos separados por el bienestar su hija y de ambos.

“Gracias por dar ese ejemplo tan lindo de que por más que amas al otro a veces los caminos se separan para poder seguir creciendo cuando hay necesidades distintas. y por mostrar que una separación se puede hacer sin drama, con amor, respeto y en equipo por más que duela”, se leía en el comunicado que emitieron en aquel entonces.

Hace unos meses, Ochmann se dejó ver con su nueva novia, Paulina Burrola, mientras que los rumores de un nuevo romance de Aislinn ya estaban circulando.

Cuando se le cuestionó al actor sobre esto, aseguró que lo único que le desea a Asilinn es que sea feliz.

“Todo está muy bien, todo muy feliz, yo lo único que le deseo a Ais siempre es que sea feliz, nos queremos muchísimo, y nada, todo bien”.

“Ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo en donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir teniendo la relación diferente”, dijo Aislinn en un episodio de su podcast La Magia del Caos.

Michelle Renaud y Danilo Carrera

Hace un siete meses que Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron que se separarían tras un año y medio de noviazgo. La razón fue que tenían objetivos diferentes ya que mientras la actriz quería ser mamá por segunda ocasión, él quería enfocarse en otros proyectos.

Desde entonces han sido varias las ocasiones en las que se han dejado ver juntos como amigos pues además, Danilo tiene una buena relación con el hijo de Michelle.

Recientemente los actores compartieron un video en el que aparecen bailando vestidos de superhéroes junto al pequeño Marcelo. Aunque no han confirmado si se trata de una reconciliación, han dejado claro que están dejando que las cosas se acomoden. Quizá eligieron no llevar un compromiso público o quizá han encontrado un balance como colegas y buenos amigos.

Lucero y Mijares

Lucero y Mijares siempre han sido de las figuras más queridas del espectáculo por su gran talento y carisma. Su boda fue uno de los eventos más mediáticos en 1997, con 700 invitados y una cifra histórica de 52 puntos de rating. Aunque se divorciaron 14 años después, ambos continuaron trabajando en llevar una buena relación no sólo por cuestiones de trabajo sino por sus hijos.

Los cantantes se siguen presentando juntos y ahora que sus hijos están iniciándose en el mundo del espectáculo, se han aliado más que nunca.

