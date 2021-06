No eres una “mala madre” por rehacer tu vida tras una ruptura

En las últimas semanas, Jennifer Lopez ha dado mucho de qué hablar por los encuentros que ha tenido con Ben Affleck que confirman cada vez más que están retomando la relación que tuvieron hace 11 años. Pero más allá de si regresó con él o no, la cantante ha abierto el debate sobre lo que significa para sus hijos, los mellizos Max y Emme, su situación amorosa.

Mientras que algunos celebran que la Diva del Bronx esté retomando su vida amorosa tras la ruptura con Alex Rodríguez, otros la critican por haberlo “superado tan rápido” o porque sigue saltando de relación en relación “sin conseguir algo estable”.

Por supuesto no faltan aquellos que la señalan por “no pensar en sus hijos” o por el mal ejemplo que les está dando con sus “aventuras”.

“Yo me pregunto qué pensarán sus hijos de ella”. “Y los hijos de ella en que están qué opinan de todo esto o dónde duermen”. “Luego que no se queje si la hija le sale igual“. “Qué clase de madre es qué ejemplo le da a sus hijos”, son comentarios que se leen en redes sociales sobre ella.

La respuesta a todos esos comentarios es simple: es su vida y nadie tiene por qué cuestionar la forma en la que ejerce su maternidad.

Jennifer estuvo con Alex Rodríguez por dos años y juntos formaron un hogar al lado de sus respectivos hijos. Ellos siempre trabajaron para estar juntos, dándoles su propio espacio.

El padre de los mellizos es el cantante Marc Anthony, con quien estuvo diez años. Tras la ruptura, ambos decidieron mantener una relación amistosa para seguir viendo por sus hijos.

No eres una mala madre por buscar rehacer tu vida

La sociedad tiene muchos complejos con respecto a la edad, el físico y el estado civil de una mujer. Pero no estamos obligadas a cumplir con expectativas ajenas y el primer paso para romper todas esas presiones que ejercen sobre nosotras es enfocarnos en nuestro propio bienestar.

Todas tenemos derecho a hacer lo que nos haga sentir plenas, a rehacer nuestra vida tras una ruptura.

Si tienes hijos, es muy probable que te hayan bombardeado con opiniones no solicitadas sobre lo que deberías hacer por ellos luego de una separación o un divorcio. Empezando porque para la sociedad, una ruptura es una condena, un fracaso con el que vivirás el resto de tus días.

Un divorcio no es el fin del mundo y no significa que estarás condenada a la soledad o infelicidad eterna. No tienes por qué sentirte culpable de la ruptura ni tampoco pensar que no deberías pensar en otra cosa que no sean tus hijos.

Si bien es cierto que ellos son tu prioridad, debes saber que no pueden estar bien si tú no estás bien.

Jamás te quedes donde no eres feliz

No tienes por qué quedarte en un matrimonio o relación que no está funcionando sólo porque piensas que es lo mejor para tus hijos. Siempre es mejor una ruptura que una relación infeliz.

Permanecer en una relación tóxica para que “vean que todo está bien” o porque te han hecho creer que “puede cambiar”, no es la forma de traerles bienestar. ¿Qué van a aprender de ello?

Un divorcio o separación nunca será fácil para los niños pero quieres que tus hijos crezcan y encuentren el amor con la persona adecuada y vivan felices para siempre, ¿verdad? Entonces debes darles el ejemplo encontrando tu propia plenitud.

