Yuya emociona a sus fanáticos al revelar cuándo será el nacimiento de su bebé

Cuando la famosa youtuber Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, anunció que se encontraba en la dulce espera de su primer hijo, los fanáticos llenaron las redes sociales de emoción y mensajes positivos.

Por eso, cada paso que da la también empresaria se convierte en noticia a la espera de la llegada de “Mar”, como Yuya ha llamado a su pequeño durante toda su gestación.

Aunque la youtuber suele ser muy reservada con su vida personal, en los últimos meses ha decidido compartir estar hermosa etapa con sus fieles seguidores, quienes también le hacen llegar constantemente buenos deseos para su familia.

Yuya ha aprovechado para contar toda su experiencia durante el embarazo, pero sin revelar los detalles más íntimos, por lo que sorprendió al hacer una revelación a través en instastories.

La joven aprovechó la plataforma para explicar los que ha experimentado en los últimos días y mostrar los mucho que ha crecido su pancita.

“No puedo respirar muy bien, la barriga me está creciendo cada parpadeo que doy. Yo sigo aferrada a la idea de no comprar ropa que después no me quede, porque siento que me va a dar tristeza comprar algo que voy a dejar ahí, entonces estoy aferrada a seguir usando mi ropita de toda la vida”, comentó la mexicana en video.

Yuya muestra su emoción por la pronta llegada de su bebé

Cuando la youtuber anunció su embarazo, las especulaciones sobre el tiempo de gestación no tardaron en llegar y muchos seguidores afirmaron que, para ese momento, el embarazo tenía unos 5 o 6 meses.

Este cálculo fue bastante acertado, pues cuando Yuya hablaba de su experiencia, reveló que debía esperar un poco menos de dos meses para que “Mar” llegue al mundo.

“Todavía faltan como dos meses, bueno, menos de dos mesesitos para después ya tener a Mar aquí”, reveló.

La futura mamá expresó que su baby bump cada vez está más grande, sin embargo sigue luciendo la misma ropa que antes de embarazarse.

“Pero claro que se me ve una barrigota, porque ahora mis blusas sólo me tapan las bubis, porque todo te crece amigos, está impresionante”, dijo.

Además, señaló que el tamaño de si barriguita cada vez le sorprende más.

“Tenía una barriga muy pequeñita, así pasé cuatro o cinco meses y pensé que no me iba a crecer mucho la panza, pero de pronto creció enorme”, afirmó.

“Cada que digo ‘voy a ser mamá’ como que es demasiado para mi corazón, es que no puedo creerlo”, expresó la famosa.

