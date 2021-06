Quién es Siddhartha, el novio de Yuya y padre de su hijo

El músico Siddhartha anunció a través de sus redes sociales que pronto se convertirá en padre junto a su novia Yuya. La pareja publicó fotografías en blanco y negro en el cual muestran el avanzado embarazo de la youtuber. Al mismo tiempo revelaron que se trataba de un niño y estaban muy felices con su próxima llegada. A partir de la noticia, muchos se han preguntado quién es Jorge Siddhartha González Ibarra.

Jorge Siddhartha González Ibarra, es un músico de 30 años de edad quien comenzó su carrera formando parte de la banda Zoé. Sin embargo después de trabajar como baterista en el sencillo The Room y los tres álbumes siguientes de la agrupación, decidió comenzar su proyecto como solista.

Siddhartha es originario de Guadalajara Jalisco, donde se enamoró de la música y trabajó como baterista de varias bandas locales. Posteriormente decidió convertirse en cantante y firmó con la disquera Universal Music, con ellos lanzó su primer disco Why You?, el cual ganó varios premios, incluido un Latin Grammy.

Más tarde lanzó dos álbumes más de manera independiente, los cuales fueron bien recibidos y lo consolidaron como uno de los exponentes más importantes de la escena indie mexicana. En 2015 firmó con la disquera Sony, con la cual continúa trabajando hasta ahora.

El cantante conoció a Yuya a través de redes sociales, ambos comenzaron a platicar después de que ella finalizara su compromiso con Beto Pasillas y finalmente dieron a conocer su relación en septiembre del 2019.

A pesar de dar a conocer que se encontraba en una relación con el músico, Yuya no dio muchos detalles sobre su vida privada, razón por la cual sus seguidores se sorprendieron con la reciente noticia de su embarazo.

A través de su canal de YouTube, la famosa dijo que se sentía feliz y emocionada por esta nueva etapa de su vida, además reveló que se trataba de un niño. Debido a los mensajes de la pareja muchos piensan que el nombre elegido será Mar, pues ambos lo mencionaron en sus cuentas de Instagram.

Por su parte, Jorge escribió unas tiernas palabras para su novia y su hijo dejando ver lo feliz que está por dar este paso.

“Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea… Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito.

Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar. Los amo”